Orages : trois départements du Sud-Ouest placés en vigilance orange

Trois départements du Sud-Ouest, Gironde (et plus particulièrement le sud du département), Landes et Pyrénées-Atlantiques sont placés ce lundi en vigilance orange aux orages par Météo France. Après une journée estivale, et des températures atteignant 30 à 33°C "le ciel devient menaçant et des orages pourront éclater sur l'Aquitaine de manière isolée" en fin d'après-midi et début de soirée, précise Météo France. "Puis, entre la soirée et le début de nuit, des orages plus organisés et plus forts gagnent par le Sud-Ouest et la façade Atlantique." La vigilance court entre 20h et 1h du matin.

Grêle, pluie et vent violents

"Ces orages seront associés à des chutes de grêle, des précipitations intenses localement mais de courte durée et surtout des rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h" poursuit Météo France. Suite aux précipitations de ces derniers jours, les sols sont saturés, ce qui pourrait favoriser la chute d'arbres par fortes rafales.

Attention également au vent et à des "sous orages" possibles entre l'ouest de Midi-Pyrénées et le Limousin, prévient Météo France. L'ouest de Poitou-Charentes pourrait également être touchée par des orages dans la nuit, mais d'intensité moindre.