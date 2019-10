Orages en Sarthe: un millier de foyers sans électricité [situation à 20h]

Les orages les plus violents ont été enregistrés vers 17h.

Sarthe, France

Un peu moins de 1.000 foyers sarthois étaient toujours privés d'électricité ce lundi 14 octobre vers 20h après le passage de violents orages en fin d'après-midi. Vers 16h30, ils étaient 3.500 et 1.750 vers 19h. Les intempéries ont touché les secteurs de Loué et de Sillé-le-Guillaume dans un premier temps, d'après ENEDIS. Puis, dans un deuxième temps, les secteurs d'Ecommoy, Château-du-Loir et Saint Calais. Les travaux de réparation des lignes électriques endommagées devraient durer toute la journée ce mardi, précise ENEDIS.

Une trentaine d'interventions des pompiers

Les pompiers sarthois ont enregistré, ce lundi, 35 interventions liées aux intempéries sur l'ensemble du département. 70 sapeurs-pompiers ont été engagés dans 25 communes. La Sarthe faisait partie de la quarantaine de départements placés en vigilance orange aux orages. L'alerte a été levée ce lundi vers 19h. Ces intempéries n'ont pas fait de blessé.