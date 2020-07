La météo va tourner à l'orage mercredi après-midi en Savoie et Haute-Savoie. Météo France émet une vigilance orange à partir de 14h. Les orages pourraient s'accompagner de chutes de grêles et de rafales de vents jusqu'à 100 km/h.

Orages : vigilance orange en Savoie et Haute-Savoie, "évitez les sorties en montagne" prévient Météo France

Prudence ce mercredi-midi en Pays de Savoie, notamment en montagne. La météo va tourner à l'orage en Savoie et Haute-Savoie. Météo France émet une vigilance orange à partir de 14h. Le phénomène "localement violent" selon Météo France pourrait s'accompagner de chutes de grêle et des rafales de vent "comprises entre 80 et 100 km/h". La fin de cet épisode qui concerne neuf départements est prévu à 22h.

L'avant pays savoyard et les pré-alpes en première ligne

"L'avant pays savoyard et les pré-alpes seront particulièrement concernés" précise Michel Matveieff, prévisionniste au centre Météo France de Bourg-Saint-Maurice en Savoie, "avec de la grêle et des rafales de vents". Même si le phénomène devrait s'atténuer sur les massifs intérieurs, "il faudra rester méfiant en montagne, mieux vaut annuler les sorties cet après-midi".

En pays de Savoie, le pic de cet épisode orageux est attendu en milieu d'après-midi vers 16h.