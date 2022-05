Orange lance une opération en Ille-et-Vilaine pour donner une seconde vie à vos vieux portables

Du 9 mai au 30 juin 2022, Orange et l'Association des maires d'Ille-et-Vilaine organisent une opération pour récupérer, sur le département, les anciens portables dont vous ne vous servez plus. Ils seront recyclés, en l'état ou pièces. Une vingtaine de communes sont partenaires.

Vous avez peut-être, chez vous, cette petite boîte où vous mettez toutes ces choses que vous gardez "au cas où" : des piles en partie utilisées, des pièces de 5 centimes et votre ancien portable, qui fonctionne toujours mais que vous avez remplacé par un plus récent. Ce mobile, il peut être recyclé ! Orange lance, ce lundi 9 mai et jusqu'au 30 juin 2022, en partenariat avec l'association des maires d'Ille-et-Vilaine, une opération pour les récupérer.

Ces portables vont ensuite être acheminés jusque dans les Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine, dans l'entreprise d'insertion les Ateliers du Bocage. C'est ici qu'ils vont commencer leur seconde vie. "Les portables vont être triés : ceux qui fonctionnent seront envoyés en Afrique, ceux qui ne fonctionnent pas seront démontés, explique Virginie Barré, responsable environnement d'Orange sur le territoire Grand Ouest. Les métaux rares vont être réutilisés pour faire d'autres appareils, comme des portables, des tablettes ou des montres connectés... En fait, tous les appareils électroniques qui nous entourent."

"Les trois-quarts de l'impact environnemental des portables viennent de la fabrication, donc de l'extraction des matières premières" - Virginie Barré, responsable environnement d'Orange sur le territoire Grand Ouest

Ce sont les mairies qui, sur la base du volontariat, organisent cette collecte. Voici celles qui ont répondu présent : Retiers, Le Vivier-sur-Mer, Treffendel, Pleumeleuc, Breteil, Cherrueix, Gosne, Saint-Grégoire, Bonnemain, Cardroc, Landavran, Parcé, Étrelles, Saint-Lunaire, La Chapelle-des-Fougeretz, Montreuil-sur-Ille, Bazouges-la-Pérouse.

Virginie Barré, responsable environnement d'Orange sur le territoire Grand Ouest Copier