Orléans : les militants du convoi de l'eau lèvent le camp vers Paris "pour continuer le combat ailleurs"

Ce samedi 26 août au matin, les 11 membres de la délégation du convoi de l'eau qui depuis la veille refusaient de quitter les locaux de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne après des négociations avec la préfète du Loiret, ont quitté les lieux. Accueillis par les quelques 300 militants qui avaient passé une deuxième nuit devant l'organisme public, ils annoncent que le convoi de l'eau lève le camp et appellent à une manifestation à Paris.

ⓘ Publicité

Vendredi dans la soirée, les relations s'étaient tendues à l'intérieur de l'Agence, qui finance en partie le programme de réserves d'eau de Sainte-Soline et des environs, dans les Deux-Sèvres. Après de longues heures de négociations avec la préfète du Loiret, également présidente du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, les représentants du collectif Soulèvements de la terre et les adhérents de la Confédération Paysanne présents dans la délégation avaient estimé ne pas avoir été entendus.

Un appel à manifester à Paris à 14 heures

Finalement ce samedi matin Julien Leguet, le porte-parole du collectif "bassines non merci" explique que le "combat va se poursuivre, mais ailleurs". Les militants ont en ligne de mire un nouveau projet de réserve d'eau à Prière dans les Deux-Sèvres. Selon eux le démarrage des travaux est imminent. Ils ont demandé à la préfète Sophie Brocas d'empêcher le chantier, celle-ci a expliqué qu'elle n'en avait pas le pouvoir mais qu'un dialogue allait s'engager avec les porteurs du projet. Des propos qui n'ont pas convaincu les militants.

"On a compris que ça n'est pas là, à Orléans, que ça se passe" explique Julien Leguet. "Donc on retourne là-bas, à Prière, faire ce qu'on sait faire : continuer à résister, défendre notre territoire". Il assure aussi que le combat va "se nationaliser". Une manifestation est d'ores et déjà prévue ce samedi à Paris à 14 heures, les organisateurs refusent à ce stade d'en indiquer le lieu précis. "Il va y avoir des mobilisations dans les Deux-Sèvres, dans le Marais poitevin, partout" selon lui.