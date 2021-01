Orléans Métropole lance ses "assises de la transition écologique"

En raison du contexte sanitaire, c'est en mode virtuel, via Internet, et non pas au Zénith d'Orléans comme prévu initialement, qu'ont été lancées ces assises

Orléans Métropole a lancé, ce mardi soir, officiellement ses "assises de la transition écologique". C'est le coup d'envoi de quatre mois de concertation, d'échanges et d'ateliers : 150 événements prévus qui aboutiront à la rédaction d'un "document programmatique" qui engagera la métropole.

600 personnes d'ores et déjà inscrites

En raison de la crise sanitaire, le lancement de cette opération, qui avait dû être reportée, a eu lieu en mode virtuel, via Internet, et non pas au Zénith d'Orléans comme l'annonçait encore ces jours-ci la campagne d'affichage en ville. Plus de 600 personnes se sont d'ores et déjà inscrites via le site transition-orleans-metropole.fr

L'anti-modèle de la convention citoyenne pour le climat

Le comité de pilotage de ces assises comprend 10 élus de la métropole, de toutes tendances politiques (y compris Bruno Cœur, le maire de Bou, en délicatesse avec l'exécutif...), mais pas de citoyen lambda : il ne s'agit pas de reproduire la logique de la "convention citoyenne pour le climat" mise en place par Emmanuel Macron il y a 2 ans. Et dont l'expérience n'a pas été concluante, estime Christophe Chaillou, le président d'Orléans métropole.

"On voit bien les limites de la convention citoyenne pour le climat et l'incapacité du gouvernement à reprendre à son compte ses conclusions, commente l'élu socialiste. Mais surtout on a vu les limites de l'exercice, parce que sur des sujets aussi complexes, on doit veiller à prendre en compte la diversité des points de vue, et ça ne peut pas se résumer à quelques citoyens tirés au sort. Avec plus de 600 inscrits pour notre soirée de lancement, c'est encourageant."

Les associations jugeront sur pièce

Faut-il y voir dans ces assises un nouveau "machin" qui n'aboutira sur rien de concret ? Pas du tout, promet Serge Grouard, président délégué d'Orléans métropole, en charge de la transition écologique. "Notre ambition est très forte, assure l'élu LR, puisque nous voulons faire de notre métropole un territoire décarboné. C'est une petite révolution pour une collectivité que de se lancer dans la production d'énergie renouvelable, mais nous le ferons, il y aura des propositions très concrètes qui seront mises en oeuvre dans la durée de ce mandat."

De leur côté, dans un communiqué, quatorze associations (dont Alternatiba, Eau secours, La Loire vivra, Vélorution...) disent qu'elles attendent de voir ce que donnera cette consultation, mais regrettent déjà de ne pas avoir été inclues dans la gouvernance de ces assises. "Nous croyons à la démocratie représentative, c'est notre rôle en tant qu'élus de concerter, certes, mais aussi, et à l'issue, de décider", assume Christophe Chaillou.