Orléans-Tours à la nage, défi réussi pour défendre la biodiversité du fleuve royal

Après avoir descendu la Loire à vélo entre sa source au Massif central et Orléans, Philomène Le Lay vient de rejoindre Tours ce mardi à la nage. 130 km qu'elle a parcouru avec flotteur, palmes et combinaison. Un défi sportif et écologique pour sensibiliser et défendre la biodiversité de la Loire.

Partie d'Orléans le 7 avril dernier, Philomène Le Lay est arrivée à Tours ce mardi soir. Et c'est à la nage que cette Loirétaine de 35 ans a parcouru les 130 km séparant nos deux villes.

Avec un gros flotteur devant elle pour garder la tête hors de l'eau et des palmes aux pieds, elle nageait quinze km par jour.

Dans une eau à moins de dix degrés. Un véritable exploit pour cette jeune femme qui se dit frileuse. "J'avais quand même une combinaison de 5 mm, des chaussons, des gants", explique Philomène. "J'ai même nagé avec des sous-couches en-dessous. C'était pas le plus confort au niveau des articulations, mais pour résister au froid, c'était inévitable".

Défi pour le projet Azur Loire

Si Philomène s'est donné autant de mal, c'est pour être en immersion avec la Loire et tout son écosystème. Avec au passage des moments privilégiés partagés avec Solène Chevreuil, son accompagnatrice en kayak " Sur nos bivouacs, on a vu systématiquement des balbuzards en train de pêcher. On a aperçu également une famille de castors. Si on se fait tout petit, on a la chance d'avoir un très beau spectacle".

Les castors reviennent, les sternes sont là-aussi... Mais surtout respectons-les pour que la Loire garde toute cette biodiversité", Philomène Le Lay

Respecter toute cette biodiversité pour mieux la protéger, c'est le but de ce projet Azur Loire. Un projet pour sensibiliser le plus grand monde à la préservation de notre fleuve royal, le plus grand fleuve de France.

"Malheureusement, on croise toujours des déchets qui vont ensuite directement dans nos océans. Quant aux animaux, c'est un effet des confinements, ils reviennent. le castor se sent de mieux en mieux chez nous, les sternes sont là aussi même si elles galèrent toujours. Y a de l'espoir mais il faut prendre conscience que nous devons protéger la Loire et tout son écosystème".

Philomène Le Lay va désormais rentrer sur Orléans pour repartir aussitôt ou presque. Direction cette fois St-Brévin-les-Pins, sur l'Estuaire de la Loire. Non pas à la nage, mais à vélo.

Son périple est à suivre sur son site Internet ou les réseaux sociaux.