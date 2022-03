Orléans : une chercheuse enquête sur les arbres plantés chez les habitants

Si vous avez un jardin, quels arbres avez-vous chez-vous ? C'est la question que pose aux habitants de la métropole orléanaise Anaïs Mohamed, une ingénieure d'étude en socio-anthropologie de l’environnement à l'INRAE Val-de-Loire (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement). Elle diffuse pour cela un questionnaire auquel vous pouvez répondre jusqu'à fin juin.

"L'enjeu, c'est d'en savoir un peu plus sur la biodiversité en ville, d'autant qu'on a très peu d'informations sur les arbres du domaine privé", souligne Anaïs Mohamed. Cette recherche fait partie d'un programme plus large sur les insectes nuisibles, notamment les processionnaires du pin. "On s'est rendu compte qu'il qu'il y avait beaucoup de pins chez les particuliers", ajoute l'ingénieure d'étude.