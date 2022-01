Orly : un renard s'invite sur les pistes de l'aéroport

C'est devenu la mascotte de l'aéroport d'Orly. Un renard a été photographié à plusieurs reprises par des employés de la plateforme aéroportuaire. Des photos qui font, depuis, le tour des réseaux sociaux. Baptisé "Foxtrot", l'animal, peu farouche, s'aventure à la nuit tombée sur les pistes, à proximité des avions et se laisse prendre en photo. Une présence qui n'est en fait pas inhabituelle et qui met en lumière la biodiversité des aéroports.

"Il y a très probablement plusieurs renards sur l'aéroport d'Orly", assure Hélène Abraham, directrice de l'association Aéro Biodiversité, qui recense les espèces présentes sur les plateformes aéroportuaires. "J'en ai moi-même vu il y a une quinzaine d'années alors que mes bureaux donnaient sur l'aéroport". Et ce n'est pas le seul animal sauvage à apprécier la compagnie des avions. Les aéroports sont des refuges pour la biodiversité, explique Hélène Abraham. "Car ils sont composés en grande partie de prairies naturelles, qui pour certaines n'ont jamais connu de pesticides".

L'aéroport d'Orly abrite ainsi une colonie de moineaux friquet, la seule en Ile-de-France, selon Hélène Abraham. On peut aussi y trouver des chauve-souris, des lapins, et au rayon de la flore, des orchidées. "Au total, on trouve 300 espèces différentes de faune et de flore à Orly et on découvre de nouvelles espèces chaque année", se réjouit-elle. L'association travaille en étroite collaboration avec Aéroports de Paris pour protéger cette biodiversité.