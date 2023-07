Orne : interdiction de boire l'eau dans le village de Canapville jusqu'à nouvel ordre

L'agence régionale de santé de Normandie informe la population de Canapville qu'il ne faut pas boire l'eau du robinet. Le réseau public d'adduction d'eau potable du village de 200 habitants, situé près de Vimoutiers, est "susceptible d'être dégradé en raison de la présence de bactéries en quantité non conforme" précise l'ARS dans un communiqué. Ce qui peut entraîner, en cas d'ingestion, des symptômes gastro-intestinaux.

Ainsi les autorités sanitaires interdisent, jusqu'à nouvel ordre, la consommation de l'eau pour usages alimentaires et le brossage des dents. En revanche, on peut toujours prendra sa douche et utiliser les WC. Une nouvelle analyse de l'eau du réseau sera réalisée le lundi 24 juillet prochain. L'origine de la contamination est en cours d'investigation et "est probablement liée à l'insuffisance de chlore" conclut l'agence régionale de santé.

La mise à disposition d'eau embouteillée est assurée pour les abonnés par la collectivité.