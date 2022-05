Orque coincée dans la Seine : une opération de sauvetage en cours

C'est ce qui ressemble à une opération de la dernière chance. Ce samedi 28 mai, la préfecture de la Seine-Maritime indique qu'une intervention est en cours pour tenter de sauver cette orque, coincée dans la Seine entre le Havre et Rouen depuis dix jours.

Il s'agit d'une intervention douce réalisée grâce à la diffusion de bruitages d'orques qui doivent permettre à l'animal de se diriger vers la mer.

Cette opération est menée par des experts en bioacoustique de cétacés, accompagnés par le Groupe d'Etudes des Cétacés du Cotentin (Gecc) "Il y a un bateau qui va essayer d'attirer l'orque et un bateau qui sera un peu plus en retrait derrière pour observer son comportement", explique Delphine Eloi, directrice du Gecc.

Une opération expérimentale

"On va mettre un haut-parleur dans l'eau et on va diffuser des sons d'orques, raconte de son côté Charlotte Curé, chercheuse en bioacoustique au Cerema. On va regarder le comportement de l'animal pour voir comment il réagit, pour voir s'il est plutôt attiré ou s'il va plutôt avoir tendance à éviter ces sons-là. On va ensuite positionner le bateau soit en amont, soit en aval pour aider l'animal à se réorienter." Elle poursuit : "C'est expérimental, on n'est pas sûr du tout que ça marche mais ça vaut le coup de tenter."

En plus de ces sons, des drones, pilotés par les pompiers du SDIS 76, sont utilisés pour tenter que localiser l'animal mais aussi pour prendre des photos et des vidéos des blessures afin de les envoyer à un vétérinaire.