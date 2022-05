Orque dans la Seine : une intervention programmée pour guider l'animal vers la mer

La Préfecture de la Seine Maritime, en lien avec des scientifiques, a décidé d'intervenir pour guider l'orque égarée depuis dix jours dans la Seine pour l'aider à retourner vers la Mer. Il s'agit d'une intervention douce à l'aide d'un drone et de la diffusion de bruitages d'orques.

La Préfecture a décidé ce vendredi d'intervenir pour tenter de sauver l'orque qui s'est égarée dans les boucles de la Seine depuis une dizaine de jours. Son état de santé s'est aggravé dans l'eau douce.

Intervention à distance

Dans un communiqué, la Préfecture indique qu'une réunion s’est tenue ce vendredi avec l’ensemble des acteurs et partenaires impliqués : "Sur la base des propositions faites par le groupe d’experts, et compte tenu de l’état de santé dégradé de l’orque, la décision a été prise de privilégier _une méthode d’intervention douce, visant à assurer un monitoring à distance de l’animal par le recours à un drone_, coordonné avec une intervention visant à assurer une diffusion de stimuli sonores (sons émis par une population d’orques) pour attirer et guider l’animal vers la mer."

Un groupe de travail avec plusieurs scientifiques

Un groupe de travail s'est tenu la veille réunissant les services de l'État, l’unité mixte de recherche en acoustique environnementale de CEREMA, l’Ecole Nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, l’université d’Oslo, le GECC et l’OFB, afin d’essayer d’identifier une solution permettant d’inciter l’animal sauvage à reprendre le chemin de la mer.

Cette solution permet d’éviter l’intervention de navires à proximité immédiate de l’animal, qui pourraient aggraver son état de stress et mettre en danger sa survie, comme la sécurité des intervenants.

Opération calme et discrète

Le communiqué indique que "les services de l’État comme leurs partenaires ne communiqueront pas pendant la conduite de cette opération et appellent à éviter de diffuser toute information relative à la position de l’orque, afin d'empêcher tout rassemblement ou affluence à sa proximité, qui pourraient mettre cet animal en danger, représenter un risque pour les personnes et faire échouer l’opération de guidage"