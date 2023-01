Oslo , Griffon border âgé d'à peine un an à adopter au plus tôt avec Le Petit Refuge à Sarrians

Oslo est un chien qui s entend avec tout le monde sauf avec les volailles. C'est un amour avec les enfants.

Si une famille est tentée de le prendre en famille d'accueil , le petit refuge prend en charge les frais vétérinaires et les frais d'alimentation si besoin .

Oslo , adorable chien en attente d'un coeur ouvert ... - Le petit refuge

L'Association du petit refuge a était créée en septembre 2011 dans le but de permettre la prise en charge par des familles d accueil , de chiens abandonné par leur propriétaire ou trouvés errants , aprés recherches vaines .

Tous nos loulous sont identifiés primo vacciné ou vaccinés a jour , vermifugés et traités anti puce.

On est a Sarrians mais on n'a aucune structure. On fonctionne qu'avec des familles d accueil.

Le rôle de la famille d accueil est de garder le loulou jusqu'à l'adoption et de lui donner des bases avec des règles simples : pas de canapés , pas de lit....

Frais vétérinaires pris en charge par association

Frais alimentaires si besoin.

Les familles d accueil sont recherchées de partout en Vaucluse mais limitrophes.

Les adoptions peuvent se faire partout en France , voire même en dehors avec le protocole vaccin rage.

On demandera des frais adoptions.

On recherche des dons couvertures : pas de couettes . Draps , croquettes , dons financiers également.

On a aucun don extérieur donc tous les frais vétérinaires sont réglés par les adoptions.

Actuellement , on a juste 2 loulous pris en charges par famille d accueil car on manque de famille d accueil.

On a à peu près 6 chiens en urgences ...

https://www.facebook.com/mag.dupetitrefuge.7

https://www.facebook.com/profile.php ?id=100064690328673

Téléphone 0645232810