Osmozis, l'entreprise héraultaise s'engage pour la réduction de son empreinte carbone

Le gouvernement a demandé la semaine dernière aux entreprises un comportement exemplaire en matière d'environnement et notamment en matière de consommation d'énergie. Certaines entreprises n'ont pas attendu ces consignes venues d'en haut pour s'engager pour le climat.

Pierre Benoît Labbé est le directeur général d'Osmozis, qui équipe les camping et les villages vacances en haut débit pour permettre aux touristes de rester connectés pendant leurs congés et permettre aussi aux professionnels du tourisme de gérer leurs établissements de manière dématérialisée. Il était l'invité de France Bleu Hérault ce lundi matin dans la Nouvelle Eco.

Avant de mettre en place des mesures pour réduire l'empreinte carbone de votre entreprise, il vous a d'abord fallu établir un constat, vous êtes une entreprise polluante ?

Non, pas forcément plus que d'autres entreprises. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on constate que malheureusement toutes les entreprises polluent. On a fait un bilan de l'empreinte carbone d'Osmozys fin août 2020 pour ensuite mettre en place un plan d'action de réduction de l'empreinte carbone.

Et qu'est ce qui pollue chez vous ?

Comme dans toute entreprise malheureusement, il y a déjà les déplacements des salariés. Donc on a mis en place le télétravail 1 à 2 journées par semaine. Il y a également la réduction des véhicules Gaz Oil. On est en train de passer toute la flotte de véhicules des commerciaux et des techniciens installateurs sur des véhicules hybrides. Donc ça représente quand même 36 véhicules sur l'ensemble de la société. Ca c'est pour les réductions directes au quotidien. Et on a également d'autres plans d'action en travaillant avec les fournisseurs, en essayant de s'approvisionner de plus en plus chez des fournisseurs européens pour éviter les frets qui coûtent énormément et qui ont une empreinte carbone énorme. Des containers de matériel qui viennent d'Asie, vous vous doutez bien que ça pollue beaucoup plus que de faire venir du matériel directement d'Europe.

J'ai vu aussi que vous utilisiez du matériel reconditionné ?

Oui, ça fait déjà plusieurs années qu'on le fait. C'est à dire que, par exemple, lorsqu'on va désinstaller un site pour installer une nouvelle infrastructure, on récupère tout l'ancien matériel qui est remis à neuf et qui pourra être réutilisé par exemple pour du SAC sur d'autres sites.

Toutes ces mesures, comment sont elles perçues par vos salariés ?

On a justement aussi beaucoup travaillé sur l'implication des salariés, parce que c'est important d'impliquer toutes les équipes dans cette démarche éco responsable. Alors c'est vrai que les gens sont de plus en plus sensibilisés, surtout depuis cet été, mais on a nommé trois personnes qui sont les trois interlocuteurs qui vont être formés là tout prochainement au mois d'octobre, pour animer des ateliers fresque du climat. Sachant que c'est une association nationale qui organise régulièrement des ateliers et qui donne la possibilité aux entreprises de former certains salariés pour être eux mêmes animateurs en interne et sensibiliser tous les autres salariés, qui deviennent les porte paroles de notre démarche éco responsable. C'est un très bon moyen de sensibiliser les salariés au quotidien. Le salarié va faire un peu plus attention lorsqu'il va quitter son poste de travail. Il va penser à éteindre son écran, éteindre son ordinateur. C'est plein de petites choses qui peuvent paraître des détails aujourd'hui, mais multiplié par 85 à 100 salariés tous les jours sur une année, c'est énorme.

Ça, ce sont les mesures internes à votre entreprise. Mais vous avez aussi vous proposez aussi à vos clients, c'est à dire les hôtels, les campings, les résidences de vacances, des démarches écoresponsables. Qu'est ce que vous leur vendez ?

On a développé depuis deux ans des solutions qu'on appelle Osmo Power et Osmo Water pour l'électricité et pour l'eau. Ce sont des systèmes de compteurs connectés qui vont permettre aux gérants ou propriétaires de camping, d'hôtels, de résidences de tourisme de suivre en temps réel leur consommation d'eau et d'électricité avec des systèmes également de surveillance et d'alerte en cas de surconsommation ou de fuite. Je sais par expérience que dans les campings, on a souvent des gros problèmes de fuites d'eau, aussi bien au niveau des mobil homes que des réseaux d'arrosage. Et c'est vrai que c'est très compliqué de détecter la fuite et de pouvoir intervenir rapidement. Ces solutions permettent justement aux gestionnaires de campings d'améliorer, de suivre leur consommation et surtout d'intervenir dès qu'il y a une fuite.

Ça, c'est votre produit vertueux. Mais votre cœur de métier, c'est quand même de proposer des solutions numériques aux résidences de vacances et aux campings. Et on sait aujourd'hui qu'Internet, c'est des serveurs, des datacenters, qui consomment beaucoup d'électricité. Est ce que vous êtes pas une entreprise qui incite à la pollution en quelque sorte ?

Non, je ne le pense pas. Malheureusement, Internet est indispensable et je pense que aujourd'hui, aussi bien les entreprises que les particuliers ne peuvent pas se passer d'Internet. Même en vacances ! Quand j'étais gérant de camping, une des premières questions qu'un vacancier vous pose en arrivant, ce n'est pas de savoir s'il y a une piscine, une balnéo, tout ça. ils veulent savoir s'il y a le wifi. C'est malheureux, mais les gens ne déconnectent pas forcément pendant les vacances.

Alors c'est vrai que l'informatique a une empreinte carbone importante. D'où l'importance justement de réduire son empreinte carbone sur tous les autres postes pour essayer de compenser.