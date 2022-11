Où en est-on du projet de construction de la Tour Occitanie à Toulouse ?

La Tour Occitanie est-elle devenue l'Arlésienne à Toulouse ? Le projet fait causer depuis plusieurs années, les travaux n'ont pas encore débuté en raison des recours d'opposants en justice. Deux recours sont encore en cours d'examen : un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, déposé en août dernier par trois riverains et quatre associations (France Nature Environnement, Non au gratte-ciel de Toulouse, Droit au Logement et les Amis de la Terre), recours décidé après le rejet du tribunal administratif en juin concernant l'annulation du permis de construire. Le permis avait été délivré par la mairie de Toulouse en juillet 2019. L'autre est un recours devant la cour d'appel de Bordeaux concernant la modification du PLU, le plan local d'urbanisme, par le maire de Toulouse. Des recours qui ne seront pas purgés avant, au moins, la fin de l'été prochain. Les Toulousains ne sont donc pas prêts de voir le gratte-ciel de 38 étages sortir de terre.

Le promoteur s'impatiente

Le promoteur parisien de la Tour Occitanie, la compagnie de Phalsbourg, reconnait par la voix de son directeur adjoint au développement Eric Paillot "être lassé" par les actions en justice d'opposants qui jouent la montre : "ils ont perdu deux recours en première instance devant le tribunal administratif de Toulouse et ont fait appel pour l'un et saisissent le Conseil d'Etat pour l'autre, alors que le projet est passé sous les radars des plus grands organismes de contrôle et que le projet est conforme au droit".

Un projet toujours d'actualité promet le promoteur, "c'est une opération immobilière hors-norme en France, du jamais vu à Toulouse, avec des architectes de renom." Le coût de construction était évalué au départ à 130 millions d'euros. Il a sans aucun doute augmenté aujourd'hui, au vu de l'inflation. Si les travaux débutent à l'automne 2023, ils dureront au moins 3 ans. Pour le moment, la Compagnie de Phalsbourg n'a pas acheté le terrain sur lequel la tour doit s'implanter, qui appartient à la SNCF.

Les opposants se dédouanent et se posent des questions

"Rien n'empêchait le promoteur de démarrer le chantier s'il le voulait, car nos recours ne sont pas suspensifs", rappelle Richard Mébaoudj, l'un des fondateurs de l'association "Non au gratte ciel de Toulouse-Collectif pour un urbanisme citoyen". Mais l'opposant salue le fait que la mairie et la Compagnie de Phalsbourg se soient entendues pour ne pas débuter les travaux : "afin de respecter la procédure, montrer qu'ils ne passent pas en force. Lancer des travaux aussi importants et aussi coûteux, s'il faut revenir en arrière, n'est sans doute pas judicieux, en outre".

La Compagnie de Phalsbourg a récemment subi un revers à Toulouse, elle lorgnait sur le restaurant universitaire de l'île du Ramier et avait même obtenu un permis de construire pour en faire un centre culturel, signé une promesse de vente avec Le Crous, propriétaire des lieux. Finalement le TFC a remporté l'ultime appel d'offres afin d'y installer le centre de performance du club. Cet incident amène les opposants à se questionner : "les relations entre la municipalité et le promoteur vont-elles pâtir de cet épisode ? Ce n'est en tous cas pas un bon signal pour leur future collaboration dans le cadre de la construction de la Tour Occitanie" commente Richard Mébaoudj. "Les deux dossiers n'ont rien à voir, rien n'est lié" répond la Compagnie de Phalsbourg.

La mairie de Toulouse, sollicitée par France Bleu Occitanie, ne s'exprime pas tant que des recours sont encore en cours.

La Tour Occitanie doit abriter une centaine de logements, 11.000 m² de bureaux (dont ceux de la SNCF), un hotel 4 étoiles Hilton, un bar panoramique, et ce à proximité de la gare Matabiau et du métro (dont la future troisième ligne).

"La tour Occitanie, je suis pour", a déclaré le mois dernier la présidente de la région, Carole Delga, lors de la rencontre nationale des agences d’urbanisme à Toulouse.