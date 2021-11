Méthaniseur XXL de Corcoué-sur-Logne : la coopérative prête à déplacer le projet

Plus d'un an après la présentation du projet de la plus grande usine de méthanisation de France à Corcoué-sur-Logne, en Loire-Atlantique, la coopérative Herbauges envisage de trouver un autre emplacement, toujours dans le même secteur. Elle se dit aussi prête à créer deux usines plus petites.

C'est un projet XXL. À Corcoué-sur-Logne, dans le sud de la Loire-Atlantique, la coopérative Herbauges veut implanter la plus grande usine de méthanisation de France. Depuis un an, les manifestations s'enchaînent pour dire non à ce projet hors norme. Face à la contestation, la coopérative est prête à réduire le projet de 30 % (480.000 tonnes de lisier par an au lieu de 680.000), mais aussi à trouver un terrain différent pour construire ses cuves. Guillaume Voineau, président de la coopérative d'Herbauges, l'a dit ce vendredi matin sur France Bleu Loire Océan.

Deux petits projets au lieu d'un grand ?

La semaine dernière, le Département a rendu un avis défavorable aux porteurs de projet. L'usine est "incompatible avec les infrastructures existantes". Avec cette usine XXL, jusqu'à 200 camions par jour rouleraient sur les petites routes de Corcoué-sur-Logne. "Elles ne sont peut-être pas adaptées à 200 camions, mais elles le sont peut-être pour 50 ou 80", se questionne Guillaume Voineau.

Par ailleurs, la coopérative se dit prête à trouver un autre emplacement. "Si on avait un autre terrain sur un axe majeur, on peut mettre le projet ailleurs", dit le président de la coopérative. La zone industrielle des Grands-Moulins, à La Marne, au bord de la quatre voies, est ciblée par les porteurs de projet. "Et s'il faut faire deux projets plus petits, on le fera", ajoute-t-il.

Guillaume Voineau, président de la coopérative d'Herbauges Copier

Une nouvelle phase d'information

Du 22 au 26 novembre, Herbauges va organiser quatre réunions publiques pour davantage informer les habitants sur le projet. C'est une demande de la Commission nationale du débat public (voir ci-dessous).

Réunions publiques

Châteauneuf (Vendée), le 22 novembre

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique), le 23 novembre

Chaumes-en-Retz (Loire-Atlantique), le 25 novembre

Legé (Loire-Atlantique), le 26 novembre

Ateliers publics