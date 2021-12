Où jeter son sapin de Noël à Quimper ?

Chaque année, de nombreux sapins sont déposés avec les ordures ménagères ou jetés sur la voie publique. Ils doivent être incinérés, "ce qui est coûteux pour la collectivité et contraire aux pratiques du développement durable", indique la ville de Quimper.

Dans le cadre de la campagne de valorisation des sapins de Noël, des points d’apport volontaires sont donc aménagés sur l’ensemble des quartiers afin de permettre aux Quimpérois et Quimpéroises de déposer leur sapin dans les meilleures conditions. Au lieu d’être abandonnés dans la rue, ils seront transformés en broyat.

Enlever les décorations avant de le jeter

Afin d’optimiser la valorisation de ces déchets verts, les sapins doivent être dépourvus de décoration, non floqués et sans sac. Les sapins pourront être déposés dans cinq points d’apport volontaires entre le lundi 27 décembre 2021 et le lundi 10 janvier 2022 :

• Mairie d’Ergué Armel - Avenue Léon Blum

• Centre-ville – Allée de Locmaria (parking rive gauche après pont Max Jacob)

• Ancienne Mairie de Penhars - Avenue des Oiseaux

• MJC/MPT de Kerfeunteun - Avenue Teilhard de Chardin (terrain de boules)

• MJC/MPT du Moulin Vert- Chemin de Prateye