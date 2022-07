Où profiter d'activités gratuites et écologiques pour les enfants cet été sur la Côte d'Azur ?

Les équipe du Centre de Découverte Mer et Montagne (CDMM) feront le tour des plages des Alpes-Maritimes d'Antibes à Menton du 6 juillet 2022 au 18 août 2022. Le but, mettre en valeur et faire découvrir la biodiversité du littoral et de la mer et évoquer les comportements à adopter pour respecter cet environnement. A travers un stand destiné à tout le monde, la campagne de sensibilisation fait le tour de nombreuses communes afin de sensibiliser les usagers des plages à l'environnement qui les entoure. Parmi les grands thèmes abordés, on trouve la biodiversité marine, la posidonie ou encore les déchets plastiques.

Des animateurs spécialisés vous accueillent et proposent de nombreuses animations et activités pour les enfants et les adultes. Parmi elles, des jeux, des quiz mais aussi de la lecture !

Voici les dates de la tournée Bibliomer à coté de chez vous dans les Alpes-Maritimes :

Villeneuve-Loubet Plage du Loup (le samedi 9 Juillet et vendredi 5 août à de 9h30 à 12h30)

Cagnes sur mer Plage Hippodrome au Poisson (le vendredi 29 Juillet, vendredi 5 août et jeudi 11 août de 14h00 à 17h00)

Nice Plage Base Nautique (le jeudi 7 Juillet, mardi 12 Juillet de 15h00 à 18h00 et le mardi 19 Juillet, mardi 26 Juillet, mercredi 10 août de 9h30 à 12h30)

Villefranche-sur-Mer Place Amélie Pollonais (le mercredi 6 Juillet, mercredi 13 Juillet, mercredi 27 Juillet et mercredi 10 août de 14h30 à 17h30)

Saint Jean Cap Ferrat Plage Cro dei pin (le mardi 19 Juillet et mercredi 17 août de 14h30 à 17h30)

Beaulieu-sur-Mer Plage de la petite afrique (le jeudi 21 Juillet de 14h00 à 17h00)

Eze Plage (le vendredi 15 Juillet de 15h30 à 18h30 et le le mercredi 3 août de 15h00 à 18h00)

Cap d'Ail Plage du Marquet (le mardi 12 Juillet de 9h30 à 12h30)

Roquebrune-Cap-Martin Esplanade Joséphine Baker (le jeudi 7 Juillet et mercredi 3 août de 14h00 à 17h00)

Menton (le jeudi 21 Juillet et jeudi 4 août de 9h30 à 12h30)

Ninon SCOTTO DI UCCIO, chargée de communication/éducation des publics au micro de Quentin Lacrome sur France Bleu Azur.

Les enfants du CDMM sur France Bleu Azur cet été

Ecoutez les conseils des enfants du club nature du CDMM qui sont diffusés tout l'été sur l'antenne de France Bleu Azur.

