Oudon : plusieurs espèces d'oiseaux menacées à cause de la sécheresse

La sécheresse a des conséquences sur la biodiversité et menace en particulier les oiseaux. D'après la LPO, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, plusieurs espèces sont menacées à cause de la chaleur et du manque d'eau. Un phénomène particulièrement visible sur les bords de Loire, à Oudon, en Loire-Atlantique.

Guy Bourlès, président de la LPO de Loire-Atlantique, s'inquiète de voir que les oiseaux ont disparu des bords de Loire © Radio France - Léonie Cornet

Je pense que les trois-quarts des oiseaux sont menacés" Guy Bourlès, président de la LPO de Loire-Atlantique

Habituellement, dans les bois qui longent les bords de Loire de la commune d'Oudon, les oiseaux chantent tout l'été. Mais cette année, la forêt est bien silencieuse. "Si on tend l'oreille, on n'entend rien, constate Guy Bourlès, le président de la LPO de Loire-Atlantique. Je pense que les trois-quarts des oiseaux sont menacés. Les oiseaux de bocage, ceux qui vivent dans les arbres et les milieux agricoles ont tous une difficulté majeure : ils ont beaucoup moins de nourriture et moins d'eau. Ils ont besoin de se nourrir, or les insectes ont de grosses difficultés de survie quand il fait très sec et très chaud."

Passereaux et oiseaux migrateurs particulièrement concernés

Les oiseaux de la famille des passereaux (rouges gorges, mésanges et merles par exemple) sont particulièrement menacés, mais aussi tous les oiseaux migrateurs, comme les hirondelles et les fauvettes. Un phénomène qui, d'après Guy Bourlès, devrait s'aggraver avec le temps. "On est sur la sellette, et il va falloir que l'on se préoccupe rapidement du problème parce que notre survie est en cause. Il est très important d'intégrer cette dimension de protection des oiseaux pour tirer des conclusions de cette crise et tenter d'améliorer les choses".

Le président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux encourage les personnes qui ont un jardin à donner à boire aux oiseaux pendant les périodes de fortes chaleurs. "Celles et ceux qui veulent aider les oiseaux, il suffit de mettre de l'eau dans de petites écuelles dans votre jardin, de façon à ce qu'ils puissent à la fois boire et se baigner, explique-t-il. C'est vraiment simple à faire, en prenant garde à mettre l'écuelle sur un endroit surélevé pour éviter que les chats n'en profitent."

Vous trouverez plus de conseils sur le site de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.