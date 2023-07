Oui il a fait très chaud en juillet sur la Côte d'Azur !

Nice enregistre son troisième mois de juillet le plus chaud de l'histoire des relevés avec 26°2 de moyenne. C'est le 16ème mois de suite avec des températures au dessus des normales. Un an et demi de chaleur

Côte d'azur en juillet 2023 : troisième mois de juillet le plus chaud de l'histoire © Radio France - Violaine ILL Le soleil a brillé avec puissance ce mois de juillet 2023 sur le littoral azuréen. ⓘ Publicité Selon Météo France, ce mois de juillet est le troisième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire des relevés de températures : 26°2 en moyenne. Un chiffre élevé "une anomalie importante" même si c'est un peu moins élevé que l'été 2022 durant lequel les statistiques s'étaient affolées autour de 27°1 de moyenne. Seuls trois jours ont été épargnés en 2023 : les 27, 28 et 29 juillet : il aura donc fallu attendre les tous derniers jours du mois pour souffler un peu... Et pour tous ceux qui doutent encore du "réchauffement climatique" sachez que la température moyenne relevée par Météo France sur les 30 dernières années (après 1991) était de 24°1. Soit deux degrés de moins ! 16 mois au dessus des normales Autres tendances enregistrées : l'ouest azuréen est plus chaud que l'est. Les nuits tropicales restent au dessus de 22° voir 23°. Et nous venons de connaitre 16 mois d'affilée au dessus des maximales habituelles. Il faudra attendre le week-end prochain, le premier du mois d'août pour retrouver des températures de saison ... un peu moins torides.