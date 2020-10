"Oui, on peut dire que je suis un miraculé" : Jean-Christophe, rescapé des inondations de Saint-Martin-Vésubie

Opéré de la main vendredi matin, Jean-Christophe Duplay, qui vit habituellement à Nice, part ensuite rejoindre sa compagne à Saint-Martin-Vésubie pour passer sa convalescence au calme. "Déjà en voiture on a eu du mal à monter, il y avait beaucoup d'eau en début d'après-midi. Et vers 19h c'est devenu affolant." Entre temps, Jean-Christophe et sa compagne, sur demande des gendarmes, avaient recueillis chez eux une dame et une famille, qui avaient déjà subis les effets de la montée de la rivière.

"On a eu le temps de dîner. C'était froid parce qu'on n'avait plus d'électricité. Vers 20h, les gendarmes sont revenus pour nous évacuer nous ce coup-ci. Ma femme est partie avec mon fils chez une amie. Moi j'ai refusé, j'ai dit que je voulais me reposer. J'avais mal à la main. Mais vers 20h30, j'ai senti un gros tremblement et entendu un gros bruit. Je me suis mis à la fenêtre de la chambre et j'ai vu la gendarmerie s'écrouler. Je l'ai vue littéralement se coucher comme un château de cartes dans la rivière. Là j'ai halluciné. J'ai juste eu le temps de prendre la voiture et d'évacuer les lieux. La route s'est effondrée juste derrière moi. Tout a été emporté. Sur le moment on ne réalise pas. J'ai cauchemardé toute la nuit. Quand on voit l'étendu des dégâts on se dit qu'on a de la chance d'être encore en vie. Oui on peut dire que je suis un miraculé."

Comme une cinquantaine de sinistrés de Saint-Martin-Vésubie, Jean-Christophe a été héliporté ce dimanche vers l'aéroport de Nice pour être pris en charge par les services de la Métropole. Une cellule d'écoute a été mise en place avec des psychologues et des médecins et une solution de relogement est trouvée pour chaque rescapé. Car revenir à Saint-Martin-Vésubie est pour l'heure impossible. Et impensable. "On n'a plus de voiture, on n'a plus d'appartement. Mais on a la chance d'être en vie. Ma compagne ne veut plus entendre parler de Saint-Martin-Vésubie. Il y a plein de gens qui ne veulent plus remonter là-haut. Sur place c'est invivable, on n'a plus envie d'y aller."