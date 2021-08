Ouistreham reconduit sa Normandy Beach Race, polémique sur l'impact environnemental

Du 10 au 12 septembre prochain, les moteurs vont vrombir sur la plage de Ouistreham. Le public pourra admirer des centaines de véhicules de collection, voitures et motos de marques américaines et européennes, dans une ambiance volontairement vintage. C’est le principe de la "Normandy Beach Race” dont la troisième édition est confirmée par la municipalité. L'opposition écologiste dénonce l’indice carbone de cette manifestation.

Il y aura d'une part 250 véhicules de collections exposés. Et d'autre part, c’est l'aspect le plus spectaculaire, des courses d'accélération sur la plage avec de multiples runs entre deux concurrents. Quarante motos et autant de voitures y prendront part, sur une distance de 200 mètres. “Une course qui génère énormément de pollution parce que ce sont des engins anciens et qui ne sont pas construits avec les normes antipollution que l'on a aujourd'hui” critique Sophie Börner, élue d'opposition Europe Ecologie les Verts. “Il y a aussi du bruit. Les années précédentes, les habitants qui sont tout au bord se sont plaints. On a une plage qui est un espace de liberté, un espace naturel et qui, pour moi, ne peut pas être consacrée à des sports mécaniques de ce genre et d'un autre âge”.

Le maire Romain Bail reconnaît que le caractère pollution n'est pas neutre. Mais, dit-il, pas si élevé que ça. “ Il faut remettre les choses en perspective. On va consommer, en termes de dégagement de pollution sur l'ensemble du week end, l'équivalent d'un aller retour d'un véhicule actuel entre Paris et Lyon. J'entends bien, c'est une réalité qu'on pourrait éviter, mais c'est en même temps pas aussi polluant et dramatique que certains veulent peut être le laisser présager” estime celui qui dirige Ouistreham depuis 2014.

Un temps fort de l’arrière-saison

Organisé l’an dernier avec une jauge limitée à 5.000 personnes dans le périmètre autorisé, l’événement voit sa limite légèrement étendue avec une autorisation poussée à 7.000. “ Je ne vois pas pourquoi une station balnéaire comme la nôtre se priverait de pouvoir rivaliser avec les plus grandes. Il s'agit d’un événement familial et totalement gratuit” indique Romain Bail. Là-aussi, l’argument est repoussé par Sophie Börner. “Il y a quelques semaines, le GIEC a remis un rapport très alarmant sur le climat. Il faut vraiment s’interroger sur le tourisme de masse et ses conséquences” critique l’écologiste, également inquiète sur le volume de personnes réunies sur un même site en cette période de pandémie. Sur cet aspect, l'organisation précise les conditions d’accès : passe sanitaire obligatoire et port du masque en permanence dans le périmètre réservé à cette troisième édition de la Normandy Beach Race.