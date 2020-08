Le parc animalier belge a finalisé son nouveau monde, 5 hectares sur plusieurs niveaux pour découvrir les terres des vikings et des inuits avec leurs locataires à plumes et à poils, avec aussi des séjours en immersion, une nuit dans une chambre juste en face du bassin des morses et des ours.

Ours blancs, morses à découvrir dans le nouveau monde de Pairi Daiza, la terre du froid

Un des 3 ours blancs de la terre du froid

Dans leur bassin, Thor et Petrouchka se suivent dans une sorte de ballet aquatique très gracieux, et assez étonnant vu leur corpulence assez impressionnante, puisque les morses pèsent en moyenne une tonne et peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres.

Le couple peut voir de son bassin les 3 ours, un mâle et des jumelles. Une volonté du parc explique Claire Gilissen, la porte parole

C'est important pour la stimulation et la réflexion des 2 animaux, d'ailleurs c'est amusant d'observer que les morses ont très bien compris qu'ils peuvent s'approcher de cette grosse vitre et narguer leur prédateur dans la nature qui est l'ours

Des ours nés bien loin de la banquise dans des parcs animaliers, mais ici tout a été pensé pour leur bien-être avec des spécialistes : un bassin très grand et très profond dont l'eau ne dépasse pas 17°, une grotte de glaces et aussi la possibilité de prendre de la hauteur dans un terrain très incliné, "c'est très important pour un animal comme un ours blanc de pouvoir dominer", explique Claire Gilissen.

Ces 5 nouveaux locataires font partie d'espèces en danger alors pour qu'ils ne soient plus uniquement visible que dans les parcs, Pairi Daiza propose aussi dans sa terre du froid une exposition permanente sur les causes de leur extinction et les moyens de lutter contre le réchauffement climatique.

Une nuit en presque tête à tête avec des morses ou des ours

Depuis plusieurs années, le parc s'est lancé dans des séjours en immersion, avec la possibilité par exemple de dormir dans une chambre avec une vue plongeante sur les otaries, mais dans cette terre du froid, l'immersion est encore plus poussée, avec des chambres qui donnent directement dans le bassin des ours ou des morses. La baignoire donne même sur ce bassin

Baignoire et lit avec vue sur le bassin des morses © Radio France - Rafaela Biry Vicente

La réservation de ces chambres donne aussi accès 24h/24 au parc, une expérience incroyable pour Sandrine et Bertrand, un couple de Namur

En pleine nuit, on est allé voir les loups, les ours, c'est un peu magique ! C'est vraiment une autre atmosphère, c'est nettement moins agité, les animaux sont plus tranquilles

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Vous pouvez également tenter l'expérience avec une vue sur les tigres de Sibérie et bientôt dans le bassin des futurs manchots.

70% des 100 logements sont complets jusqu'à la fin de la saison en mars prochain. Pairi Daiza qui accueille toujours un tiers de ses visiteurs habituels en raison de la Covid. Des visiteurs qui doivent réserver leurs places en ligne.