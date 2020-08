Ours dans les Pyrénées : les élus présentent leur projet de "gouvernance locale"

Pour sortir de l'impasse dans la bataille de l'ours en Ariège, la Présidente du Conseil Départemental de l'Ariège a présenté au Président de la République un projet de "gouvernance locale". Il s'agit de "favoriser la définition de solutions en vue de résoudre la problématique née de la réintroduction d'ours dans les Pyrénées, et leur prolifération en Ariège notamment". Christine Téqui était entourée de maires et Présidents de communautés de communes du département concernés par le problème, et par les représentants des éleveurs, notamment Alain Servat Président de la Fédération Pastorale, et Philippe Lacube, Président de la Chambre départementale d'Agriculture.

Un contexte tendu et un dialogue impossible entre pro et anti-ours

Cet été comme l'an dernier, le sujet de l'ours enflamme les montagnes d'Ariège, et notamment le village d'Ustou, où un ours de quatre ans a été retrouvé mort en juin, tué par balles. C'est aussi à Ustou que le 15 juillet, un troupeau a été attaqué par plusieurs plantigrades et qu'une bergère a eu "la peur de sa vie". Le maire, justement Alain Servat le Président de la Fédération Pastorale, a par la suite interdit les randonnées sur le territoire de sa commune et il a, comme d'autres, claqué la porte d'une réunion organisée par la préfète de l'Ariège. Cette dernière avait communiqué le 23 juillet sur les conclusions d'une enquête de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) qui estimait qu'il n'y avait pas d'ours à problème dans le secteur de col d'Escots.

Pourquoi une nouvelle instance ?

Il existe déjà une instance, le groupe "pastoralisme et ours", présidé par le préfet de région Étienne Guyot et qui s'est d'ailleurs réuni début juillet. Mais ce groupe ne satisfait pas les éleveurs et une majorité d'élus ariégeois. Avec ce projet de gouvernance locale, ils entendent replacer au coeur du jeu les acteurs du territoire. Notons au passage qu'aucun élu n'avait été invité à la réunion du 23 juillet, ce qui avait été très mal pris.

Christine Téqui a donc écrit directement au Président de la République le 29 juillet pour lui proposer ce projet. Pas de réponse pour le moment. Ce gouvernement local de l'ours serait composé d'élus, d'éleveurs, de représentants de l'État, de professionnels du tourisme, de chasseurs...Mais sur le papier pour l'instant, aucun représentant des associations pro-ours comme Pays de l'ours Adet ou l'ASPAS qui sont montées au créneau ces derniers mois pour défendre l'ours et notamment demander le remplacement de l'ours tué. Christine Téqui dit "ne pas fermer la porte" à ces associations.

Cette commission serait notamment chargée de rendre des avis sur la vulnérabilité des estives, les politiques d'effarouchement des ours et la régulations des populations.

Après les deux incidents graves du printemps et de l'été, c'est donc aussi une façon pour ces élus de renvoyer la balle au Président de la République et ou gouvernement. Ni Elisabeth Borne, ni Barbara Pompili, les ancienne et actuelle ministres de l'Ecologie, ne se sont prononcées ces derniers mois, par exemple sur le remplacement de l'ours tué. La question est très sensible puisqu'en janvier dernier, Emmanuel Macron avait annoncé qu''il n'y aurait plus de réintroductions dans les Pyrénées. Christine Téqui, les élus, et les éleveurs surfent aussi d'une certaine manière sur la volonté de démocratie locale affichée par la majorité. Ils se donnent un mois pour recevoir une réponse de l'Élysée, faute de quoi ils réuniront de toute façon leur commission.