Ours dans les Pyrénées : un bilan positif mais fragile quatre ans après leur introduction en Béarn

Cela fait quatre ans que deux ourses ont été introduites dans les Pyrénées . Les 4 et 5 octobre 2018, Claverina et Sorita arrivaient respectivement à Etsaut et à Laruns. Les associations pro-ours estiment que cette opération est plutôt une réussite. Aucun incident avec le bétail, et une des deux femelles a eu une portée de trois oursons qui auront deux ans l'année prochaine. Les ours en Béarn et en Bigorre vont bien mais l'équilibre est reste fragile.

Six ours véritablement installés en Béarn et en Bigorre

Le mâle Rodri, né en 1997, est le plus vieil ours des Pyrénées. Sur le même territoire vivent les deux femelles Sorita et Claverina, et les trois oursons de Sorita. C'est un noyau qu'on voit souvent évoluer en vallée d'Aspe ou en vallée d'Ossau. De temps en temps viennent aussi Néré et Cannellito. C'est la situation actuelle mais cela pourrait bouger puisqu'il pourrait y avoir des naissances au mois de janvier.

Il est possible que Sorita ait de nouveau une portée si elle n'était déjà plus avec ses petits au printemps dernier. Une gestation possible également pour Claverina mais jusqu'ici elle n'a jamais eu de petits. Enfin "il est probable que les trois oursons (des mâles) bougent" remarque Alain Reynes de l'association Pays de l'ours Adet . Il estime que ces oursons "en grandissant ne vont peut-être pas rester en Béarn et en Bigorre, ce qui réduirait la population des ours". Autre fragilité soulignée par l'association : "Il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose à Sorita puisque pour l'instant elle est la seule femelle reproductrice".