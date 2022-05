Ours des Pyrénées : le Conseil d'Etat estime à nouveau que l'effarouchement renforcé est illégal

Le Conseil d'Etat a censuré l'arrêté ministériel de 2020 qui autorise les tirs d'effarouchement contre les ours pyrénéens. Un décision, déjà prise, qui n'empêche pas l'Etat de renouveler chaque année ces règles. Au désespoir des défenseurs des ours et des éleveurs qui trouvent la méthode inutile.

Le 25 avril dernier, le Conseil d'Etat a jugé illégal la pratique de l'effarouchement renforcé. Précisément, il a ordonné l'annulation des termes "effarouchement renforcé" dans deux articles de l’arrêté du 12 juin 2020 de la ministre de la transition écologique et du ministre de l’agriculture relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.

La juridiction avait été saisie par l’association Férus, l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), l’association Pays de l’Ours-Adet, le comité écologique ariégeois, l’association Nature en Occitanie, le fond d’intervention écopastoral (FIEP), la société nationale de protection de la nature et d’acclimatation de France (SNPN) et l’association Animal Cross. Une cinquantaine d’opérations d’effarouchement ont été menées en 2019 et 2020 dans les Pyrénées, notamment près de 150 tirs non létaux en direction d’ours, opérés par les agents de l'OFB, l'Office Français de la Biodiversité.

Une méthode qui ne satisfait ni les pros ni les antis

Pour mémoire, le même arrêté ministériel en 2019 avait lui aussi été censuré. Et d'après les associations, celui qui encadre la pratique en 2022 entre en vigueur dès ce mois de mai. "L'effarouchement ne sert à rien, cela n'éloigne pas les ours. En réalité, l'effarouchement et ces arrêtés successifs servent uniquement à faire plaisir à une bande d'éleveurs et aux politiques en Ariège", dénonce Alain Marek, le délégué Ariège-Haute-Garonne de l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages.

Les éleveurs eux ont le droit d'utiliser l'effarouchement simple, via des moyens olfactifs, sonores ou visuels comme des lasers Ce qu'ils voudraient, c'est se défendre par eux-mêmes et pouvoir opérer des tirs non létaux en cas d'attaque, ce qui reste pour l'heure une prérogative de l'OFB. "Ce qui se passe aujourd'hui en cas d'attaque est totalement inopérant. Vous êtes à 2.000 mètres d'altitude, vous essayez de joindre la préfecture pour qu'ils vous envoient la brigade d'effarouchement. Quand l'OFB arrive, l'ours est parti depuis longtemps", raconte Jean-Pierre Mirouze, le co-président de l'ASPAP, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine d'Ariège-Pyrénées.

Récemment le Conseil national de la protection de la nature, rattaché au ministère de la transition écologique, a émis des réserves sur l'effarouchement renforcé, évoquant notamment le risque de dérangement sur les autres espèces pyrénéennes et le danger de séparation des femelles et leurs oursons.

Une nouvelle réunion "Ours et Pastoralisme" est prévue en préfecture d'Ariège le 13 mai prochain.