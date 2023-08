Ours en Béarn : la première photo de Sorita avec ses deux oursons

Sorita a donc eu deux oursons cet hiver. Cette photo le prouve. L'appareil automatique a déclenché le 12 août dernier, quelque part en vallée d'Ossau. Cette photo et celles ci-dessous sont les œuvres de deux amis, Hervé et Jérôme, passionnés par les ours. Hervé est passionné par la présence de l'ours dans ses Pyrénées depuis 50 ans, et avec Jérôme, ils posent des appareils à déclenchement automatique depuis quatre ans.

On savait que Sorita a mis bas cet hiver. On pensait qu'elle en avait peut-être deux, mais jusqu'à ces photos, on n'avait recueilli de preuve que pour un seul ourson. Le père est sans doute Rodri, né dans le Val d'Aran de lignée slovène. Il a déjà été photographié en présence de Sorita. Sorita est une ourse slovène lâchée entre les vallées d'Ossau et Aspe en octobre 2018 avec Claverine une autre femelle.

Un des deux oursons photographié le même jour - Crédit JDHL

L'autre ourson toujours le 12 aout - Crédit JDHL

Et Sorita photographiée le 8 aout - Crédit JDHL