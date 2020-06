Ours tué dans les Pyrénées : le dialogue doit être rétabli avant "un pépin sérieux" dit le maire de Foix

Les défenseurs de l'ours appellent à manifester ce samedi à Foix (Ariège) pour dénoncer l'exécution d'un ours à Ustou il y a dix jours. Le maire Norbert Meler encourage l'Etat à rétablir très vite le dialogue entre les pro et les anti-ours.

Norbert Meler, fraîchement réélu à la mairie de Foix, a réagi ce jeudi matin sur France Bleu Occitanie à la manifestation des pro-ours qui se prépare ce samedi dans sa ville. Plusieurs associations de défense des animaux dénoncent l'exécution d'un ours le 9 juin dernier à Ustou en Ariège et appellent au rassemblement. Pour le maire de Foix, le dialogue entre les pro et les anti-ours doit être rétabli au plus vite pour éviter "un sérieux pépin".

"Ce dossier est inquiétant parce que les positions sont très très tranchées et pour le moment, il n'y a pas un souffle de sagesse" — Norbert Meler

Ce n'est pas tant la manifestation qui inquiète le maire que l'absence de dialogue entre les deux parties. Pour l'élu, c'est à l'Etat de prendre les choses en main. "Ce dossier est inquiétant parce que les positions sont très très tranchées et pour le moment il n'y a pas un souffle de sagesse qui souffle sur le fait de pouvoir à un moment donné se rencontrer", explique le maire.

Pour samedi et le risque de débordements, Norbert Meler rappelle que "la sécurité est compétence régalienne de l'Etat" et assure que la manifestation sera encadrée "les cheminements seront sécurisés [...] je suis sûr que les dispositifs seront mis en place, pas spécialement cette fois-ci, comme ils sont mis en place chaque fois qu'il y a des manifestations", dit l'élu ariégois.

"Il ne faut pas venir là en colonisateurs, il faut dire bonjour quand on arrive et au revoir quand on repart" — Norbert Meler

Les manifestants pourraient venir de toute la France, notamment parce que l'appel au rassemblement est lancé par plusieurs organisations et partis politiques nationaux. "Foix est une ville qui a un sentiment profondément universel, la seule chose que l'on souhaite c'est que les gens, quand ils arrivent, soient respectueux [...] simplement il faut pas venir là en colonisateurs [...] faut dire bonjour quand on arrive et au revoir quand on repart, l'Ariège est ouverte à tout le monde", dit Norbert Meler sur France Bleu Occitanie.

"Dans le contexte de tensions qui existe le maire de Foix ne vous donnera pas sa position personnelle et publique" — Norbert Meler

Reste à savoir si l'élu ariégois est pour la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées ? "Dans les contextes tendus comme ils le sont aujourd'hui, mon opinion personnelle importe peu. Ce qui m'importe à moi c'est de contribuer à créer les conditions d'un dialogue et d'une rencontre entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre". Même réponse lorsqu'on demande à Norbert Meler s'il faut remplacer l'ours tué à Ustou : "Dans le contexte de tensions qui existe le maire de Foix ne vous donnera pas sa position personnelle et publique".

RÉÉCOUTEZ - Norbert Meler sur France Bleu Occitanie Copier