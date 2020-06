Le procureur de la République de Foix a communiqué ce jeudi 11 juin les premiers résultats de l'enquête après la mort d'un ours, retrouvé mardi. L'animal est bien mort par balle, l'autopsie a révélé des "informations balistiques importantes".

Ours tué en Ariège : l'autopsie confirme la mort par arme à feu

Les résultats étaient attendus avec attention tant l'affaire est sensible dans les Pyrénées : le procureur de la République de Foix, Laurent Dumaine, a communiqué ce jeudi 11 juin au soir les avancées de l'enquête concernant la mort de l'ours dont le cadavre a été retrouvé mardi 9 juin par les autorités. Il s'agit d'un mâle pesant environ 100 kilos et âgé d'environ quatre ans. L'animal était en bonne santé, donc l'autopsie, selon le parquet, a "permis de _confirmer que le décès était en lien avec l'utilisation d'une arme à feu_". Elle a été réalisée par l'école vétérinaire de Toulouse.

Les balles peuvent-elle parler ?

Selon Laurent Dumaine, "l’autopsie a permis d’apporter des informations balistiques importantes". Mais "afin de préserver" l'enquête, le magistrat n'en dit pas plus. Il ajoute que "d’autres investigations techniques doivent être entreprises afin de compléter celles d’ores et déjà réalisées". Sur le volet de l'enquête de terrain, dont est chargée la Brigade des recherches de Saint-Girons, plusieurs auditions ont eu lieu, ainsi qu'une nouvelle exploration du lieu de découverte de l'animal, sur la commune d'Ustou, à la limite avec l'Espagne. Laurent Dumaine a indiqué que l'aide des agents de l'office français de la biodiversité était "précieuse", mais il n'a rien révélé de l'enquête en cours. Dans ce dossier sensible, prudence semble faire loi, alors qu'une ONG a déclenché le courroux de certains habitants des Pyrénées en promettant une récompense de 10 000 euros à qui donnerait des informations pour démasquer le ou les coupable(s).