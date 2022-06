200 personnes rassemblées pour soutenir les chasseurs auditionnés après la mort d'une ourse en Ariège

Environ 200 manifestants étaient rassemblés devant la gendarmerie de Saint-Girons, en Ariège, ce vendredi 3 juin, entre 9h et 11h. Ils s'opposent à la présence de l'ours et dénoncent les conditions dans lesquelles huit chasseurs sont entendus. Des garde à vue suite à la mort d'une ourse en novembre.

Environ 200 personnes étaient réunies devant la gendarmerie de Saint-Girons, en Ariège, ce vendredi 3 juin au matin. Ces manifestants sont venus soutenir les huit chasseurs qui ont été -ou qui sont en ce moment- auditionnés, dans le cadre d'une enquête sur la mort d'une ourse en novembre 2021 à Seix. Pour la Fédération des chasseurs, le tireur attaqué par une ourse et qui l'a ensuite tuée est traité "comme un criminel de guerre".

Deux hommes se sont rendus vendredi matin à leur convocation à la gendarmerie, sous les encouragements et applaudissements des manifestants, selon une journaliste de l'AFP. Au préalable, six interrogatoires sous le régime de la garde à vue avaient été menés mercredi et jeudi dans cette gendarmerie, selon le président de la Fédération des chasseurs de l'Ariège, Jean-Luc Fernandez. Une information que le parquet n'a toujours pas confirmé.

Le 20 novembre 2021, lors d'une battue pour débusquer des sangliers, sur les hauteurs du village de Seix, un chasseur de 70 ans a tué une ourse qui venait de l'attaquer et de le blesser à une jambe. L'enquête des gendarmes devra déterminer le déroulement des faits et si la chasse s'est déroulée dans une zone autorisée. Pour les chasseurs, la légitime défense ne fait aucun doute.

"Demain un ours attaquera un randonneur"

Les manifestants dénoncent aussi plus largement la réintroduction des ours dans les Pyrénées. Parmi les personnes présentes lors de ce rassemblement, il y avait notamment Jean-Jacques Michau, sénateur de l’Ariège, le président de la chambre d'agriculture, de jeunes agriculteurs, des membres de la FNSEA. "Il faut faire vite, il faut réguler les ours déviants. Demain un ours attaquera un randonneur et lui n’aura pas d’arme pour se défendre", disent ils au micro de France Bleu Occitanie. "On n'a rien contre l'ours. On en a après l'Etat qui n'a qu'à faire son travail." La France a engagé dans les années 1990 un programme de réintroduction de plantigrades venant de Slovénie alors que la population d'ours des Pyrénées était menacée d'extinction. Ils sont désormais une soixantaine, dont une très grande majorité en Ariège.