Ouverture de la chasse en Gironde : "Un moment de liberté" pour les pratiquants qui attendent une bonne saison

C'est une nouvelle saison qui débute officiellement pour les 35 000 chasseurs girondins, ce dimanche 10 septembre. Ces derniers s'accordent à dire que l'année sera "bonne", au vu de la présence importante du gibier. La Fédération des Chasseurs de la Gironde est la plus importante dans le pays. Chaque année, près de 1 000 personnes passent leur permis de chasser.

Dans le Blayais, à Braud-et-Saint-Louis, les chasseurs étaient au rendez-vous pour l'ouverture de la chasse.

"La saison sera bonne"

C'est toujours un instant particulier lorsque la chasse s'ouvre pour Joël, 66 ans : "Je chasse depuis mes 13 ans". Cette journée signifie pour lui : "Un moment où on a plus de libertés quand même. Autrement, tout est fermé et tout est interdit partout. Là on se balade avec des amis, c'est convivial".

Le retraité prévoit, avec les conditions climatiques, une bonne saison : "Quand il ne pleut pas, ça fait des petits. Il y a longtemps que je n'avais pas vu de lièvres comme cette année, parce que ici, il n'y en avait quasiment plus.". Il explique qu'une saison sèche est propice pour les couvées.

Les températures sèches de ces derniers mois ont été propices aux couvées selon le chasseur © Radio France - Hugo Deschamps

Pour cette première journée, Joël chasse le faisan, accompagné de sa chienne, et de son ami Lionel, avec qui il a l'habitude de partir. Ce dernier abonde dans son sens quant à la tendance de cette saison, qui s'achèvera le 29 février 2024.

Une saison qui sera même plus chargée que les autres avec la présence des sangliers qui est en hausse : "On a une augmentation année après année du nombre de sangliers prélevés. C'est peut-être lié au réchauffement climatique. En tout cas, il faut les réguler de plus en plus" explique-t-il.

Des pratiquants de plus en plus jeunes

Lionel Debril, 33 ans, est aussi le président de l'association des jeunes chasseurs de la Gironde . Selon lui, il y a un vrai regain d'intérêt envers la chasse : "On a beaucoup de jeunes qui passent le permis. Nous, à l'association, on est là pour les aiguiller. On a de plus en plus de gens qui ne connaissent pas vraiment la chasse, mais qui sont intéressés par le côté en pleine nature".

L'association veille à faire découvrir aux débutants différents modes de chasse, mais aussi différents terrains. En moyenne, près de 1 000 personnes passent leur permis de chasser chaque année en Gironde.

Lionel Debril constate aussi un peu plus de chasseuses, même si elles restent largement minoritaires. Elles représenteraient moins de 10% des pratiquants dans le département selon ce dernier.