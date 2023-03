Ouverture de la pêche : 11 000 Manchois impatients malgré la sécheresse

Depuis quelques jours, les pêcheurs manchois préparent leur matériel pour être fin prêts ce samedi 11 mars à 8 heures du matin, et participer à la traditionnelle ouverture de la pêche en rivière. A partir de cette date, il redevient possible de prélever des truites et autres salmonidés dans les cours d'eau classés en première catégorie.

Dans la Manche, ce sont 6000 kilomètres de cours d'eau qui sont ainsi autorisés à la pêche et devraient servir de terrain de jeu à quelque 11000 pêcheurs. Pour l'instant cette année, le nombre de cartes de pêche vendues par la fédération de pêche de la Manche est en légère baisse. Cela s'explique par les craintes de certains pêcheurs de voir, une nouvelle fois cette année, la saison de pêche écourtée du fait de la sécheresse.

Des mesures demandées pour limiter l'impact d'une éventuelle interdiction de pêcher pour cause de sécheresse

L'an dernier, en raison de niveaux d'eau trop bas dans les rivières, la préfecture avait dû prendre un arrêté interdisant la pêche à partir de la mi-juillet et jusqu'au mois d'octobre. Et comme cette année, l'hiver a été particulièrement sec, ils sont beaucoup à craindre de nouvelles restrictions voire interdictions de pratiquer leur loisir préféré. La fédération de pêche a du coup pris les devants et demandé aux services de l'Etat, que les cours d'eau de 2e catégorie, où l'on pêche le brochet, le sandre ou la carpe, puissent eux rester ouverts à la pêche même en cas de sécheresse.

Pour une ouverture réussie ce samedi, les 25 associations de pêche qui assurent la gestion des cours d'eau du département ont procédé durant ces deux dernières semaines à des lâchers de truite pour "enrichir" le milieu et garantir une ouverture de la pêche sinon miraculeuse, au moins satisfaisante pour tout le monde.