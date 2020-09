Ouverture du débat public sur les éoliennes en mer dans le Morbihan

Ouverture vendredi du débat public sur le projet de deux parcs éoliens au large de Belle-Île et Groix dans le Morbihan. Chacun est invité à venir s'informer et donner son avis avant le lancement d'une enquête publique.

Le débat public débute ce vendredi sur le projet de deux parcs éoliens en mer, soixante éoliennes flottantes en mer au large de Groix et Belle Île, dans le Morbihan. Un débat public, avant l'enquête publique, pour que l'Etat sache ce que pense les citoyens, les riverains. Dans ce projet, les éoliennes devraient être installées sur des flotteurs, loin des côtes où elles seront plus productives, car le vent y est plus fort et régulier. Une manière aussi de réduire l'impact sur l'environnement et sur les activités humaines comme la pêche, les activités portuaires ou encore les loisirs nautiques.

Informer monsieur et madame "Tout le monde"

"Le gouvernement a saisi la commission nationale du débat public mais nous n'avons pas de projet formalisé, le public est consulté sur le principe du projet. L'enquête publique interviendra plus tard", précise Laurent Pavard, président de la commission du Débat public éoliennes flottantes en sud Bretagne. Tout le monde peut participer : "Il s'agit d'informer monsieur et madame tout le monde, lui donner les principales dimensions de ce qui est envisagé et lui donner la parole pour déterminer l'acceptabilité du projet."

Et déjà des questions, des réflexions, puisque depuis le 20 juillet, on peut donner son avis sur le site web, précise Laurent Pavard, président de la commission du Débat public éoliennes flottantes en sud Bretagne : "Il y a des gens qui appuient en pensant que c'est l'avenir et une énergie décarbonée, et d'autres, qui sont défavorables pour deux grands types de raisons : raisons environnementales et paysagères et d'autres estiment que c'est _peu efficace et coûteux._"

Avis à donner sur la localisation

"Nous avons mis en œuvre des dispositions pour que le public puisse s'exprimer sur la localisation notamment du projet. Les avis sont formulés et la commission va rédiger un compte-rendu des débats. C'est l'Etat qui devra trancher en dernier ressort."

La série d'une quinzaine de réunions publiques se tient jusqu'au 30 novembre. Première, ce vendredi au Palais des Congrès de Lorient à 18 heures. 80 personnes sont inscrites, mais le débat se suit aussi sur internet via une chaîne YouTube.