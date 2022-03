"Ouvrez les yeux" : des marches pour le climat organisées en Mayenne ce samedi

Plusieurs collectifs et associations de la Mayenne organisent des marches pour le climat ce samedi 12 mars 2022. Le climat est un thème trop absent des débats de la campagne présidentielle estiment ces organisations.

"Look-up" en anglais, "ouvrez les yeux" en français. La formule fait référence au film "Don't look up" sur Netflix avec Leonardo di Caprio, une comédie qui dénonce l'inaction des politiques pour freiner le réchauffement climatique. La guerre en Ukraine ne doit pas occulter le débat sur ce sujet, trop peu présent dans la campagne présidentielle expliquent des centaines d'organisations en France. Elles organisent à nouveau des marches pour le climat ce samedi y compris en Mayenne.

Le collectif Citoyens pour le Climat Laval et Sud-Mayenne appelle au rassemblement à 13h30 sur le site du contournement nord de Château-Gontier-sur-Mayenne, près du viaduc en construction. "C’est un joli coin de nature, du moins ce qu’il en reste après le passage des tractopelles, un projet décrié comme non indispensable et avec un coût pharaonique de 35 millions d’euros" dénonce ce collectif dans un communiqué.

L'association Pays de Loiron Environnement organise elle une marche dans le bocage d'Olivet et du Genest-Saint-Isle à partir de 14h30. Le départ sera donné sur le parking de la mairie d'Olivet à 14h30. La marche sera suivie d'une projection des photos d'Éric Médard, un photographe animalier mayennais (de 17h à 18h), sur la faune et la flore du bocage, à la salle Saint-Laurent à Olivet.

Nettoyage d'une route sur 11 kilomètres

Enfin, les associations l'Étinbulle et Up Life organisent une grande marche de ramassage de déchets, entre Pré-en-Pail et Javron-les-Chapelles. Il y aura onze kilomètres de nettoyage au bord de la route. Le point de départ est fixé à 9h30 au siège de la CCMA de Pré en Pail. Arrivée prévue autour de 16h30 à Javron-les-Chapelles.