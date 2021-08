Sérieux coup de frein au projet Oxylane à Saint-Clément-de-Rivière

Des défenseurs de l'environnement se battent depuis plus de six ans contre le projet Oxylane de Décathlon (ici en juillet 2020)

C'est un oui mais. Le commissaire-enquêteur a rendu ses conclusions concernant le projet de Plan local d'urbanisme (PLU) à Saint-Clément-de-Rivière (Hérault). L’avis est favorable mais assorti de trois réserves dont une qui dit que le volet Oxylane doit être retiré du PLU à la grande satisfaction des détracteurs du projet porté par Décathlon. Du reste, "les parcelles prévues pour la réalisation du projet Oxylane, doivent être classées en secteurs agricoles ou naturels" indique-t-il dans son rapport rendu le 26 juillet.

Ce grand projet ludique et commercial, au nord de Montpellier, sur une surface d’environ 23 ha est source de conflit depuis plus de six ans. Des associations de défense de l'environnement multiplient les recours empêchant ainsi le début des travaux.

Points négatifs, point positif

Le commissaire-enquêteur précise que "1.252 observations ont été déposées sur le registre dématérialisé" et six seulement sont favorables au projet. Au chapitre des "impacts négatifs" il relève qu'il "ferait disparaître 17 ha de terre agricole" et s'inquiète des conséquences sur les ressources en eau, ainsi que des risques d'inondation et de "l'aggravation des conditions de circulation" dans le secteur.

À l'inverse, "le seul élément présenté comme positif par le porteur du projet est l’impact économique et la promesse de création d’emplois", bien que celle-ci ne soit pas chiffrée et ne fasse l’objet d’aucun engagement par les promoteurs des enseignes commerciales ajoute-t-il.

Permis de construire toujours valide

Malgré cet avis négatif, Decathlon est en droit d’engager les travaux dans la mesure où "le permis d’aménager et les permis de construire ont été définitivement validés par le Conseil d’Etat et constituent des droits acquis" fait remarquer Alain Berthet, porte-parole de l'association Non Au Béton.

