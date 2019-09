Pacé (Ille-et-Vilaine) : ils nettoient la D612 pour le World CleanUp Day

Pacé, France

Ils sont une dizaine à se balader le long de la route départementale 612, bordée par les champs de blé, à la frontière entre Pacé et Saint-Gilles, munis de sacs poubelles. L'objectif : ramasser chaque détritus. Ici un mégot, là un sac d'une célèbre enseigne de fast-food... Les nettoyeurs de la D612 ne ratent rien et amassent chaque déchet dans un sac poubelle. Tous ont à peu près la cinquantaine, c'est le cas de Colette, présidente d'une association de quartier pacéenne : "Je pense qu'il faut qu'on montre l'exemple aux générations qui arrivent, nous on était d'une génération où on était pas sensibilisés du tout et où on a fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui il faut qu'on rebascule dans l'autre sens !"

Justement, les sacs qu'ils collectent vont être exposés la semaine prochaine, pour sensibiliser la jeunesse à l'importance de ne pas jeter ses déchets en plein nature. Alain Chaize est adjoint au maire de Pacé : "Toutes ces poubelles elles vont être stockées temporairement à côté de la grange du logis. Les établissements scolaires ont été sensibilisés et viendront la semaine prochaine voir ce que trois, quatre heures de récolte ont pu donner."

Une partie des sacs poubelle remplis lors de ce CleanUp day à Pacé © Radio France - François Rauzy

Justement, quelques centaines de mètre plus loin, toujours sur cette D612, une mère de famille de Saint-Gilles est venue accompagner de ses enfants : "C'est important qu'ils comprennent que quand on jette dans la nature on est responsable et surtout qu'il ne faut pas jeter n'importe quoi dans la nature!" Jeanne a 8 ans, elle est déjà formée à l'école pour éviter de polluer : "Ils nous disent de faire attention, de ne pas acheter trop de plastique, de ne pas jeter par terre..."

Ce CleanUp Day le long de la D612 entre Pacé et Saint-Gilles se sera tenu le jour d'importantes manifestations pour le climat partout en France, et le lendemain de la mobilisation des jeunes rennais contre le réchauffement climatique.