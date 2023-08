Pagayer en canoé sur la Leyre pour recenser la pollution, ça vous dit ?

Une expédition en canoë aux confins des Landes ... Ca vous dit ? c'est ce que propose l'association La Pagaie Sauvage du 12 au 15 septembre 2023. Elle cherche encore sept volontaires pour participer à l'expédition Terre M'Eyre. Son objectif ? Identifier les déchets et la pollution de la Leyre en parcourant celle-ci en canoë.

L'expédition se fait en deux groupes différents pour parcourir la Leyre côté Landes et côté Gironde. "Le but c'est de ramasser tous les déchets qui sont sur le cours d'eau. L'idée c'est de voir quelle catégorie est la plus représentée dans la proportion de déchets retrouvés" explique Lise Durantou, chargée de mission de la Pagaie Sauvage, l'association qui co-organise l'expédition.

Les participants vont pagayer en moyenne quatre heures par jour, et vont ramasser les déchets au fil de l'eau. Ils vont au fur et à mesure les analyser et les identifier grâce à l' application Plastic Origins mise en place par l'association Surfrider. "On observe le déchet, on le catégorise aussitôt qu'il est récolté. On a un enregistrement avec des points GPS. Il y a un certain nombre de données qui sont collectées in situ" explique Lise Durantou qui poursuit "la pesée des déchets se fait à la fin".

Terre m’Eyre : tracer l’origine des déchets pour agir

Une écologie pédagogique et non punitive

L'objectif, ce n'est pas de trouver et dénoncer les pollueurs souligne la chargée de mission de la Pagaie Sauvage. Le but, en identifiant ces déchets et leurs sources, c'est de mieux cadrer la prévention et les opérations de sensibilisation de la population. Par exemple en cinq ans de missions, l'association a repéré une hausse significative de la quantité de déchets aux abords des villes. C'est le cas chez nous dans les Landes : "Au passage de la ville de Pissos sous le pont, la présence de déchets est beaucoup plus marquée. Ça peut être un indice pour nous, pour ensuite mieux prévenir la population qu'effectivement ces déchets là qui sont jetés aux abords des ponts finissent en fait dans le fleuve et puis dans la mer".

Qui organise, comment participer ?

L'expédition est organisée par la Pagaie Sauvage, le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, le Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon.

Si vous souhaitez y participer il faut contacter l'association La Pagaie Sauvage soit par leur site internet (ici), soit par leur page facebook (ici) , soit directement Lise Durantou au 06-03-55-15-36.