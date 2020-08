Paimpont : les risques de feu de forêt au plus haut ce weekend

Un mégot encore allumé, un barbecue mal maîtrisé : un feu de forêt, c'est vite arrivé. C'est pourquoi les pompiers d'Ille-et-Vilaine se préparent avant le coup de chaud de ce weekend. Dès vendredi, les risques de feux dans les forêts du département, notamment celle de Paimpont, la plus grande, seront à leur maximum.

Les pompiers croisent les doigts pour l'instant

Jusqu'ici, il n'y a pas eu de feu majeur dans la forêt de Paimpont cette année, note le commandant Jean-françois Meur, chef du groupement opération-prévision en Ille-et-vilaine : "On a eu quelques départs de feu, mais qui n'ont pas dégénérés."

"Paimpont est un sujet particulier pour nous, continue le commandant, parce qu'il y a tout un historique - merlin et toutes les légendes de la forêt - et puis surtout, en 1976, on a fait de très très gros feux à Paimpont. Depuis, elle a été reboisée mais on ne veut surtout pas revoir ça."