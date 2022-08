Paname 2022 : les résultats de la campagne qui mesure la qualité de l’air et le climat en Ile de France

La campagne Paname 2022 a rendu ses premiers résultats. Pendant près d'un mois, du 14 juin au 7 juillet, des chercheurs ont étudié la qualité de l'air et le climat urbain en Ile-de-France. Les écarts de température sont importants entre le centre de Paris, les parcs et la banlieue.

La campagne Paname 2022 a rendu ses premiers résultats. Du 14 juin au 7 juillet, des chercheurs du CNRS, de Météo-France et d'universités ont étudié la qualité de l'air et le climat urbain en Ile-de-France.

Pour faire ses relevés, ils ont utilisé des avions de recherche, des ballons météorologiques et du matériel de détection atmosphérique répartis sur différents sites. Au total, ce sont 10 projets qui, réunis, vont permettre de mieux comprendre la pollution de l'air, des îlots de chaleur urbains et les phénomènes météorologiques comme les épisodes de canicule.

Valéry Masson est chercheur à Météo-France au centre national de recherche météorologique, il a étudié le climat urbain. "Il peut y avoir jusqu'à huit degrés d'écart entre la ville et la campagne. Pour découvrir cela, on a lancé des _ballons météorologiques_, gonflés à l'hélium, dans le centre de Paris, mais aussi dans des parcs parisiens ainsi qu'en banlieue, à Trappes. Cela permet de savoir jusqu'à quelle hauteur, dans l'atmosphère, l'effet de la ville se fait sentir."

Et les résultats sont contrastés. Les parcs parisiens, comme le bois de Vincennes, se rafraîchissent beaucoup plus rapidement en comparaison avec les zones urbanisées de Paris qui conservent de la chaleur jusque tard dans la nuit. "Entre le bois de Vincennes et les _quais de Bercy_, on a enregistré des écarts pouvant aller jusqu'à sept degrés", souligne-t-il. C'est plus tard, au cours de la nuit, après minuit, que les écarts s'atténuent.

Des mesures ont aussi été faites pour regarder l'influence sur le sol, jusqu'où la fraîcheur des parcs peut se faire sentir. "C'est évidemment en fonction de la taille des parcs. On est encore en train d'exploiter ces données. Mais il est possible de trouver des contrastes de températures d'un à trois degrés, même avec des espaces verts relativement petits comme la _place des Vosges à Paris_", explique le chercheur.

Les îlots de chaleur urbains

Ce que les chercheurs ont aussi découvert avec ces relevés, c'est l'impact de la chaleur en hauteur, son épaisseur et son influence sur l'atmosphère. "Ces îlots de chaleur sont des phénomènes importants à comprendre pour mieux affiner nos prévisions ensuite. Par exemple, pendant la période de canicule, l'îlot de chaleur, _pendant la nuit_, faisait à peu près 200 mètres d'épaisseur au-dessus de la ville. Alors qu'en journée on n'a pas ce 'couvercle' aussi bas."

À ce sujet, toutes les données des relevés n'ont pas encore été exploitées mais Valéry Masson affirme qu'il y aura "des endroits avec des îlots de chaleur plus grands qu'ailleurs. Pour en savoir plus, on veut observer l'influence des _quartiers urbains très denses_, haussmanniens par exemple, s'ils restent beaucoup plus chauds que d'autres quartiers moins denses."

Des objectifs multiples

Il y a plusieurs objectifs à ces mesures. Le premier est de mieux connaître la météorologie, le climat et les îlots de chaleurs dans la ville. "Nous allons pouvoir proposer des _stratégies d'adaptation_, en particulier basées sur la nature pour les collectivités, explique Valéry Masson. Nous voulons également améliorer les modèles de prévisions météorologiques, en particulier ceux utilisés par Météo France". Le deuxième objectif serait donc de pouvoir affiner les prévisions en ville, et d'avoir des informations et des prévisions météorologiques quartier par quartier.