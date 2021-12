Panhard à Sens : le collectif "Stop Pahnard" lance une action en justice contre le projet

A Sens, le collectif "Stop Panhard" assigne en justice le préfet de l'Yonne Henri Pévost et le promoteur immobilier Panhard suite à la signature de promesse de vente entre la ville et le promoteur d'un terrain de 40 hectares, situé dans la zone industrielle des Vauguillettes. A terme, Panhard projette d'y installer une plateforme logistique d'un géant de la vente en ligne. Un projet autorisé le 28 septembre 2021 par arrêté préfectoral, contre lequel se battent plusieurs collectifs et associations du sénonais depuis plusieurs mois.

Multiplier les procédures

L'objectif de cette action en justice est de "multiplier les procédure pour décourager le projet", explique l'avocat du collectif "Stop Panhard", Me Grégoire Weigel. "Toutes les procédures qui doivent la précéder n'ont pas été respectées", affirme-t-il. Il dénonce notamment le fait que l'enquête publique préalable n'a duré que trente jours. "On parle quand même d'un projet d'entrepôt de 480 mètres de long et 260 mètres de large, rappelle-t-il, deux ou trois mois d'enquête publique aurait permis aux habitants de comprendre le sujet et d'avoir accès à des informations.

Grand flou sur le bénéficiaire

Un manque d'information également dénoncé par Mathieu Bittoun, élu EELV d'opposition à Sens. "C'est quand même hallucinant que ce soient des rumeurs qui nous permettent d'avoir la certitude que le destinataire final est Zalando", martèle-t-il. Si cette information est confirmée, l'élu craint le pire en terme environnemental car le trafic des camions dans la ville pourrait être doubler en raison la politique de retour gratuit des articles du site de e-commerce.

Contacté par France Bleu Auxerre, Panhard n'a pas pu répondre à nos questions.