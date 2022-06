Papillons, insectes, hérissons : quelles bestioles avez-vous dans votre jardin ?

Papillons, insectes, oiseaux, petits mammifères... le projet "Trésors de mon jardin", lancé par l'association Les Ecologistes de l'Euzière, située à Prades-le-Lez, invite les Montpelliérains à recenser la faune qu'ils trouvent dans leur jardin. Cet inventaire sert à étudier l'écosystème entier de la ville. Actuellement, le rythme d'extinction des espèces est 100 à 1.000 fois plus élevé que d'habitude, depuis l'apparition de la vie sur terre. L'objectif, donc : montrer aux habitants et à la municipalité l'importance et la fragilité de la faune en ville.

Rozenn et Emmanuel habitent dans le nord de Montpellier, tout près du bois de Montmaur. Des fleurs de toutes sortes poussent dans leur grand jardin, et ça attire les insectes : "Regardez, là par exemple nous avons un bourdon. Ca c'est notre araignée. Elle se cache, et quand un insecte va arriver, elle va sauter dessus", montre Rozenn.

En dix ans, ils ont déjà recensé plus de 300 plantes différentes dans leur jardin ! Depuis six mois, ils font l'inventaire des oiseaux et des insectes. "Ici on voit des écureuils, il y a des moineaux, des mésanges, tout ça en pleine ville. Il faut insister autour de soi pour montrer que c'est possible : on peut avoir de la biodiversité en ville", ajoute Emmanuel.

La moitié des espaces verts sont privés

A Montpellier, 46 % des espaces verts sont privés, selon l'association. Impossible, donc, d'étudier cette biodiversité. C'est pour cette raison que Sophie Dubois, cheffe de projet, invite les habitants à recenser ces bestioles. "On a fait un questionnaire qui est sur notre site internet et qui ne demande pas de compétences particulière en biologie, rassure la jeune femme. Par exemple, on va dire si il y a des endroits où il y a de l'herbe, des grands arbres, des arbustes." Pour l'instant, l'association a reçu une soixantaine de formulaires remplis. "Plus on en aura, plus on aura un aperçu précis sur la ville de Montpellier", ajoute-t-elle.

Une fois le formulaire de description envoyé, l'association procède à la deuxième phase de l'enquête. "On a sélectionné un certain nombre d'espèces pour inciter les gens à faire remonter ces observations." Si vous ne savez pas comment s'appellent les bestioles présentes dans votre jardin, pas de panique : "Evidemment, c'est associé à des fiches pour aider les habitants à identifier ces espèces", précise Sophie Dubois. Des experts naturalistes peuvent aussi directement faire l'inventaire dans certains jardins, et ainsi livrer des conseils pour protéger la faune présente.

Protéger la biodiversité

Ce recensement est important pour l'association. "Toute la biodiversité abritée dans ces espaces n'est pas référencée, et elle passe sous les radars. Ca veut dire que quand on veut faire des politiques à l'échelle d'une métropole ou d'une ville, on ne va prendre en compte que les grands parcs."

Sophie Dubois alerte sur l'importance de la biodiversité dans les jardins privés : "On peut avoir un grand poids et une grande action. Tous les petits gestes comptent, et plus on prendra soin de garder des petits coins sauvages dans nos jardins, plus la faune et la flore pourront y trouver leur compte et faire l'ensemble de leur cycle de vie."

L'objectif, à terme : réintroduire la biodiversité dans les jardins, et les inclure aussi dans les politiques urbaines des municipalités.

Le questionnaire est à retrouver sur ce lien. Disposez d'une trentaine de minutes devant vous pour faire le diagnostic de votre jardin.