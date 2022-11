Paprec, entreprise leader dans le secteur du recyclage, recrute à Bruguières près de Toulouse

Quelles sont les activités de Paprec ?

Nous sommes une entreprise leader dans le secteur su recyclage. Nous collectons tous types de déchets dans les entreprises. Nous avons aussi des marchés auprès de collectivités. Quand vous allez dans une déchetterie, il y a une benne pour le tout-venant. Nous trions ce tout-venant, nous reprenons par exemple le bois et carton. Nous sommes des préparateurs de matières premières secondaires, plus précisément de combustible solide de récupération. C'est un produit qu'on fait à partir de déchets collectés chez nos clients et qui va venir en substitution des énergies fossiles.

Comment ça marche ?

C'est une paillette qui fait à peine trois centimètres et que les industriels utilisent en substitution d'une autre énergie comme le gaz par exemple, et qui vient alimenter un industriel qui est à moins d'une heure du site et avec lequel on travaille en circuit court. L'année dernière, nous avons produit pour cet industriel à peu près 10. 000 tonnes et nous avons pris des engagements en 2023 pour doubler cette production.

Vous recherchez trois agents de maintenance pour votre site de Bruguières : à quoi faut-il être formé ?

Nous recherchons des profils de type BTS, des profils de techniciens ou des personnes titulaires d'un bac type électrotechnique ou maintenance industrielle.

Quand on pense déchets, c'est pas forcément le secteur d'activité le plus attractif. Est ce que vous remarquez qu'il y a parfois des frein pour certaines personnes à s'engager dans cette filière?

Oui, malheureusement, parce qu'on associe ce secteur aux sacs noirs, aux poubelles d'ordures ménagères, alors que nous avons des sites hyper innovants où il y a beaucoup de technologies. Nous avons tout type de personnes qui travaillent chez nous. On a des ingénieurs, on a des gens qui ont commencé chauffeurs, qui ont été chefs du planning et qui sont aujourd'hui responsables logistiques. Il y a effectivement un déficit d'image, mais c'est un métier passionnant, avec une richesse incroyable qui nous permet tous les jours d'embaucher avec le sourire.

Vous avez la sensation d'œuvrer pour l'environnement, de contribuer à préserver la planète ?

Oui, vraiment : il y a 20 ans, les bennes de tout-venant était tout simplement dans de vulgaires décharges. Aujourd'hui, ces bennes sont traitées à hauteur au moins de 80 %. Et nous en refaisons de la matière. Cela nous permet de ne pas aller prendre les énergies fossiles. Tous les gestes que nous faisons au quotidien sur nos sites sont des gestes pour que notre planète devienne plus verte.