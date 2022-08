Paquebot en escale à Menton : "Il ne faut pas mettre le doigt dans ce tourisme-là"

L'association "Stand up for the planet" monte au créneau après la venue d'un immense bateau de croisière vendredi au large de Menton (Alpes-Maritimes). Pour son président, Sébastien Uscher, c'est un tourisme polluant, d'un autre temps et duquel Menton était jusqu'ici préservé.

Un bateau de croisière transportant 400 vacanciers et long de 220 mètres face au Vieux Menton : la scène a beaucoup fait causer vendredi dernier, d'abord parce qu'elle est très rare, et puis parce que c'est une hérésie écologique pour beaucoup de citoyens et d'associations. Stand Up For The Planet, qui fait dans la pédagogie et la prévention à Menton, s'est mobilisée par le biais de son président Sébastien Uscher : "En terme d'émissions de polluants, c'est l'équivalent de 5.000 véhicules par jour. C'est de la pollution, des problèmes de santé. On voit aujourd'hui des gens qui déménagent à cause de ça à Marseille. Ici à Menton c'est nouveau, il ne faut pas mettre le doigt dans ce tourisme-là".

Il dresse un tableau noir de ces paquebots : "Imaginez un village flottant, des gens qui vont aux toilettes, prennent des douches, font laver leur linge, qui mangent de la viande, consomment, c'est des centaines de milliers de litres d'eau par semaine, d'eaux grises à retraiter, qui sont jetées en mer..."

"On doit accepter de se dire que ça, c'est terminé."

Sébastien Uscher rappelle l'urgence écologique étayée par de nombreux rapports comme ceux du GIEC et estime que c'est toute l'industrie touristique qu'il faut revoir, et notamment sur notre Côte d'Azur qui en vit. "Soit on l'accepte, et on commence à créer ce tourisme écoresponsable et nou,s on ne va pas le subir, ou alors on continue comme ça et on va prendre un mur. On va droit dans le mur. Soit on se prépare au choc, soit on continue et on va subir cette décroissance, et elle sera violente."

Il appelle donc à un tourisme plus responsable, à plutôt voyager en train qu'en avion, et à intégrer que "le trajet fait partie du voyage".