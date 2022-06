Paquet climat : le Parlement européen examine l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves en 2035

Le Parlement européen examine, ce mardi et mercredi à Strasbourg, le "paquet climat". Un ensemble de lois visant à atteindre la neutralité carbone en 2050. La mesure la plus clivante concerne l'interdiction de vendre des voitures thermiques neuves.

La Commission européenne l'avait annoncé dès 2021. L'interdiction de vendre des voitures thermiques neuves d'ici 2035 est désormais examinée par le Parlement européen à Strasbourg, dans le cadre du "paquet climat", un ensemble de textes visant à atteindre la neutralité carbone en Europe en 2050. La proposition fait couler beaucoup d'encre.

La fin des moteurs diesel, essence et hybride

Concrètement, si elle est votée, la mesure prévoit l'interdiction de vendre des voitures neuves équipées de moteurs diesel, essence ou hybride.

Les ventes d'occasion ne seraient pas concernées. Et ceux qui auront acquis une voiture neuve thermique avant leur interdiction pourront continuer à rouler avec, au-delà de 2035.

Stellantis (Peugeot) et Renault déjà engagés

Le président de la commission environnement au Parlement, Pascal Canfin, dénonce l'attitude de certains constructeurs, comme BMW, qui souhaite "torpiller" cet objectif. Mais d'autres, comme Stellantis (PSA-Fiat-Chrysler) ou Renault, se sont déjà engagés à mettre fin aux moteurs thermiques dès 2030.

La voiture électrique, vraiment écolo ?

L'avenir de l'automobile va donc passer par la voiture électrique. Encore minoritaire aujourd'hui, elle séduit de plus en plus de Français, mais il faut débourser 8 à 10.000 euros de plus que pour le même modèle en version thermique. Marine Le Pen redoute que la voiture ne devienne "un objet de luxe que la classe moyenne ne peut même plus s'offrir".

Moins consommatrice, plus fiable, plus durable (et plus silencieuse), la voiture électrique a de nombreux arguments.

Mais ses usagers déplorent un trop faible nombre de bornes de recharges actuellement.

La fabrication des batteries pose également question. Il faut extraire du lithium et du cobalt dans des terres rares, notamment en République Démocratique du Congo. Où 40.000 enfants sont exploités dans des mines, d'après un rapport récent de l'ONU.