Par temps de sécheresse, Grand Poitiers lutte contre les déperditions d'eau dans les canalisations

La sécheresse touche le Poitou en ce mois de mai 2022 et la préfecture demande des efforts à tout un chacun pour limiter sa consommation d'eau potable. Mais les collectivités aussi sont concernées par cet effort. Notamment pour ce qui est de l'arrosage des espaces verts ou le nettoyage des espaces publics. Mais un poste de déperdition d'eau important concerne le réseau de canalisations, qui relève du service Eau et assainissement de Grand Poitiers.

Les 13 communes de l'agglomération consomment 22 000 mètres cube d'eau tous les jours. L'eau transite dans des tuyaux susceptibles de perdre de l'eau, à cause de l'usure. Un million de mètres cube d'eau sont perdus chaque année. Mais depuis sept ans, le service utilise donc une technologie acoustique pour intervenir au plus vite lorsqu'il y a des fuites.

Repérer les fuites par sifflement

Derrière son ordinateur, Philippe Hogier surveille les 1 200 kilomètres de tuyaux de l'agglomération : "Nous sommes équipés de 860 capteurs sur l'ensemble du réseau et on les retrouve ensuite sur une carte avec un code couleur, quand c'est vert, il n'y a pas de fuite, quand c'est orange, il y a une suspicion de fuite et rouge, ça veut dire forte probabilité de fuite."

Philippe Hogier surveille sur son ordinateur la carte des potentielles fuites d'eau dans le réseau de canalisations de Grand Poitiers. © Radio France - Théo Boscher

Quand c'est rouge, c'est au tour des chasseurs de fuite d'aller la repérer en ville. À l'aide d'un ordinateur et deux capteurs déposés sur les canalisations, Stéphane Krisman et Stéphane Pasquier écoutent au casque. Si un sifflement est émis, c'est qu'une fuite est à proximité, il faut la localiser précisément et demander à leurs collèges d'intervenir. C'est le cas environ 150 fois par an et cette méthode acoustique leur a permis de gagner en efficacité depuis qu'elle est utilisée en 2015.

Un million de mètres cube d'eau économisés par an

"Avant cela, on faisait un secteur par mois et il y a 12 secteurs, se rappelle Stéphane Pasquier. Donc si une fuite se déclarait en janvier et qu'on inspectait qu'en décembre, on ne la repérait pas avant décembre."

Ces deux capteurs sont ceux parmis les 860 disposés sur tout le réseau de canalisations de Grand Poitiers pour détecter les fuites potentielles sur des tuyaux. © Radio France - Théo Boscher

Résultat : au lieu de puiser 10 millions de mètres cube d'eau, ils n'en puisent plus que 9 millions par an. "Ce million de mètres cube économisé n'est donc pas puisé dans les nappes phréatiques, pas traité avec des produits et pompé dans le réseau, explique Antoine Gautier, le directeur du service Eau et assainissement. C'est donc une véritable économie !"

D'autant plus louable en période de sécheresse. Le système est déjà poussé à 85 % de sa rentabilité, Grand Poitiers est l'une des agglomérations les plus avancées dans le pays.