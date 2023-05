Parc Animalier d'Auvergne : naissance de trois bébés lémuriens

Bako et Riana, deux femelles varis roux ont donné naissance il y a quelques semaines à trois bébés. Au Parc Animalier d'Auvergne d'Ardes-sur-Couze, l'espèce fait partie d'un programme de reproduction européen (EEP) dont l'objectif est de maintenir des populations saines génétiquement en captivité, afin de pouvoir, un jour, les réintroduire dans la nature explique le PAA. Preuve de leur bien-être au Parc, une naissance gémellaire avait déjà eu lieu en 2022.

Un lémurien menacé dans son habitat naturel

Le vari roux est le plus grand des lémuriens. Il mesure en moyenne 60 cm de long et sa queue mesure environ 50 cm. Il est arboricole et vit dans les forêts tropicales humides au Nord-Est de l’île de Madagascar. Le vari roux est un animal qui vit en groupes de 2 à plus de 30 individus. Dans la nature, le prédateur des varis roux est le fossa mais ils sont surtout menacés par l'Homme, qui réduit son habitat naturel et qui le prélève dans la nature pour en faire un animal de compagnie. Pour lutter contre cela, le Parc Animalier d'Auvergne soutient l'ONG Antongil Conservation qui œuvre pour la protection de la forêt et de la biodiversité à Madagascar.