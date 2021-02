Parc animalier Ecozonia : "nos enclos ne sont pas exigus", se défend le directeur

Alors qu'une dizaine d'opposants au parc Ecozonia se sont retrouvés samedi à Cases-de-Pène pour demander l'annulation de l'ouverture prochaine, le directeur du nouveau parc animalier des Pyrénées-Orientales, Cyril Vaccaro, nous ouvre les portes du site de 26 hectares pour répondre aux manifestants et présenter les conditions d'accueil des prédateurs. À terme, près de 70 prédateurs devraient être présentés au public dans cet écoparc. L'ouverture, prévue ce mois-ci, a été reportée à cause du coronavirus, mais surtout à cause de la fuite de quatre loups, fin janvier. L'enquête est toujours en cours pour comprendre les circonstances de l'évènement. Trois loups ont été retrouvés et ont dû être tués. Le quatrième est toujours dans la nature.

Situé dans la Vallée de l’Agly, le parc Ecozonia est entièrement dédié aux prédateurs, comme les ours, les tigres ou les panthères. Il s'est fixé comme mission prioritaire de participer à la préservation et la reproduction d'espèces menacées.

Les enclos sont adaptés en fonction des espèces.

Dans le parc, il y a deux types d'enclos : les enclos à ciel ouvert et les enclos avec volière (fermés au-dessus par un filet). "C'est le cas des panthères, par exemple, ou pour les tout petits félins, ajoute Cyril Vaccaro. Les enclos sont adaptés en fonction des espèces."

Ainsi, les tigres sont installés sur un relief assez important, d'un demi-hectare, pour pouvoir sauter, tandis que les panthères bénéficient d'arbres pour grimper. "Nous faisons également en sorte que les animaux puissent s'isoler s'ils le souhaitent."

"Dans les enclos, il y a pleins de cachettes pour que les animaux puissent s'isoler." - Cyril Vaccaro Copier

Le directeur insiste sur le fait que tous les animaux présents à Ecozonia sont nés dans des parcs animaliers et que ces espèces sont adaptées au milieu méditerranéen.

Contrairement à ce que pensent certains, les parcs animaliers sont très modernes. Des espèces ont été sauvées grâce à leur action.

Le parc Ecozonia s'est donné deux objectifs de réintroduction d'espèces dans leur milieu naturel : la panthère de l'amour, et le faucon laggar. "Ça prend du temps, c'est compliqué, mais ça fonctionne", assure Cyril Vaccaro.

Cyril Vaccaro présente l'enclos des dholes, les loups asiatiques. Copier

L'enclos des dholes représente près de 7.000 m². © Radio France - Suzanne Shojaei

Cet enclos possède une volière. © Radio France - Suzanne Shojaei

Les enclos sont installés sur des reliefs différents, en fonction des espèces. © Radio France - Suzanne Shojaei

Le parc Ecozonia s'étend sur 26 hectares. © Radio France - Suzanne Shojaei