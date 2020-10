Parc des Volcans d'Auvergne: Lionel Chauvin est le nouveau président

Le Parc des Volcans d'Auvergne réunit 163 collectivités locales, à cheval sur les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme: Conseil Régional, Conseils Départementaux du Cantal et du Puy-de-Dôme, Clermont Auvergne Métropole, 12 communautés de communes ainsi que 147 communes (81 dans le Cantal, 66 dans le Puy-de-Dôme), de Charbonnières-les-Vieilles au nord à Pierrefort au sud. 50 élus représentent ces collectivités au sein du comité syndical du Parc.

Après les élections municipales de mars et juin dernier, il fallait renouveler le bureau qui est aux commandes du Parc. Il fallait aussi désigner un nouveau président puisque François Marion, le sortant et maire de Saint-Donat, ne s'était pas représenté. Son successeur est donc Lionel Chauvin, conseiller municipal de Châtel-Guyon et conseiller départemental du Puy-de-Dôme.