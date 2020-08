Parc du Pilat : une opération pour sensibiliser à la biodiversité

Avec leurs écussons de police et leurs armes à la ceinture, les inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la biodiversité (Ofb) pourrait inquiéter les promeneurs. Mais ces policiers d'un genre particulier ne sont pas la pour contrôler mais bien pour expliquer les spécificités de la faune locale aux visiteurs. " Il s'agit d'un espace classé qui abrite tout un cortège d'espèces, comme le faucon pèlerin. Cela nous pousse à porter une attention particulière à la protection de leur habitat", détaille Adrien Bonnot, un des inspecteurs.

Depuis le déconfinement de nombreux Ligériens viennent chercher un bol d'air frais sur les hauteurs du Pilat, au point de risquer la surfréquentation. Un retour à la nature massif qui s'accompagne parfois de mauvais comportements. " Les gens viennent, pique-nique, et laissent des emballages, parfois du papier toilette, ce qui dégrade la nature", se désole Michel Perez, la directrice du Parc. Elle se réjouit de la venue des équipes de l'Ofb et de leur travail de prévention, "On comprend bien sûr qu'après le confinement les gens veulent profiter de la nature. On ne leur dit pas de ne pas venir mais de venir en respectant cet espace".

Apprendre pour respecter

A travers cette opération, les travailleurs de l'environnement cherche à faire découvrir la nature pour mieux encourager les promeneurs à la respecter. Des longues-vues ont été installé pour leur permettre de jouer aux ornithologues en herbe. " C'est très intéressant, on découvre des espèces qu'on aurait pas remarqué en se promenant. C'est important de sensibiliser comme ça pour préserver le parc" , s'enthousiasme une roannaise, habituée de longue date du Pilat.

Depuis le déconfinement , les espaces protégés de France ont connu une augmentation de la fréquentation de 30%. Un chiffre qui justifie cette opération, intitulée "Ne gâchons pas nos retrouvaille avec la Nature", selon Jacques Dumez, directeur régional de l'Office français de la biodiversité. " De la même manière qu'il y a des gestes barrières contre le Covid, il y a des gestes simples à respecter pour préserver la nature. Ne pas sortir des sentiers, ne pas jeter ses déchets, surveiller les départ de feu... il était important de les rappeler au sortir d'une période qui est un appel à reconnecter avec les espaces naturel". Un rôle de prévention important pour cette toute jeune structure (crée en janvier 2020) mais qui s'accompagne également d'un pouvoir de police. Les inspecteurs de l'Ofb sont habilités à infliger des amendes aux pollueurs.