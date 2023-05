Parc éolien au large du Calvados : le point sur le calendrier du chantier jusqu’à la mise en service

France Bleu Normandie poursuit ses déplacements pour une nouvelle journée spéciale "Un jour chez nous". Chaque mois, nous choisissons un lieu et une thématique. Après Livarot et Tinchebray-Bocage , ce troisième numéro est consacré à l'énergie éolienne et notamment des parcs en mer dans la Manche . Tous nos programmes sont réalisés en direct de Ouistreham à quelques pas de la base de maintenance des futures éoliennes en mer du Calvados inaugurée il y a un mois . Mathieu Stoltz, directeur de la construction du parc éolien en mer du Calvados, était notre invité ce matin pour faire le point sur ce chantier.

ⓘ Publicité

Mathieu Stoltz : Ouistreham, c'est pour nous une ville très importante avec la base de maintenance qui sert aujourd'hui de plateforme de construction. Tous les matins, nos équipes transitent pendant 45 minutes de l'avant-port vers le poste électrique et reviennent le soir vers 19 h. Elles sont en train de terminer l'installation du poste électrique et de préparer son raccordement au réseau national géré par RTE.

France Bleu : Cette sous-station électrique est le premier élément visible du parc. On la voit de Ouistreham.

Mathieu Stoltz : Exactement. Elle est éloignée à quinze kilomètres des côtes et elle aura pour fonction de rassembler l'ensemble de l'énergie produite par les éoliennes en 2025. Et cette énergie approvisionnera 90 % de la population du Calvados via le réseau national.

France Bleu : La prochaine grosse étape sera l'installation des 64 éoliennes. Quel est le calendrier ?

Mathieu Stoltz : On verra l'arrivée des premières éoliennes au deuxième trimestre 2025. Ces éoliennes seront assemblées et les pales de ces éoliennes seront fabriquées à l'usine du Havre de Siemens, Gamesa. C'est aujourd'hui 750 emplois en Normandie. Ici, à la fin de l'année, on va commencer l'installation des fondations, puis au milieu de 2024 l'installation des pièces de transition. Les pièces de transition sont les salles de contrôle individuelles de chaque éolienne. Il faudra aussi installer les câbles qui vont connecter l'ensemble des éoliennes au poste électrique. En 2025, nous aurons une vingtaine de bateaux et à peu près 600 personnes qui travailleront sur ces bateaux.

France Bleu : Ces éoliennes sont des gros engins d’une centaine de mètres de haut pour le mât, jusqu'à 180 mètres si on met les pales dans l'axe de ces mâts. Il faut beaucoup de temps pour les assembler ?

Mathieu Stoltz : Les éoliennes seront transportées quatre par quatre et les différents éléments seront assemblés. On estime l'installation d'une éolienne par jour.

France Bleu : Il y aura le creusement des fondations, les installations. Est ce qu'il y aura des nuisances sonores ? Est ce qu’il y aura aussi un important va et vient de bateaux ?

Mathieu Stoltz : Oui, il y aura des bateaux. Mais il faut savoir que sur la Manche, nous avons 20 % du trafic mondial maritime. Quant à l'installation des fondations, elle se fera par vibro fonçage. C'est lorsque vous posez votre pied sur du sable mouillé et que vous le faites bouger ou vibrer, il s'enfonce. On est dans un système avec un bruit tout à fait modéré et dans tous les cas, on a des hydrophones qui vont enregistrer les bruits. Et pour s'assurer que tout se passe bien et qu'il y a le moins de nuisances ou aucune nuisance.

Cette journée thématique s'achèvera par un débat public « Normandie : Mer d’éoliennes ? » depuis le restaurant L’Accostage de Ouistreham présenté par Olivier Duc et Philippe Thomas. L’éolien en mer est-il une garantie d’indépendance énergétique pour la France ? 5 parcs pour une seule région, est-ce assez ou trop ? Quelles nuisances et quelles inquiétudes concernant les parcs éoliens ? Quelles vertus pour les éoliennes en mer ? Autant de questions qui seront abordées lors de ce débat avec pour invités :